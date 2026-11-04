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Закуцала се у дрво: Жена из БиХ тешко повријеђена у Аустрији

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04.11.2026 22:57

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Хитна помоћ
Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Држављанка Босне и Херцеговине повријеђена је у удесу, који се десио јуче, 3. новембра, око 12.45 часова на регионалном путу Л215 из правца Станса према Јенбаху (Jenbach).

Из за сада неутврђених разлога, након једне лијеве кривине изгубила је контролу над возилом, слетјела са коловоза и потом предњим дијелом аутомобила ударила у дрво. Након удеса успјела је самостално да изађе из возила.

Повреде након судара

Како медији преносе, ова 29-годишњакиња је са повредама неутрвђеног степена превезена у Окружну болницу у Швацу. На возилу је причињена тотална материјална штета.

У интервенцији су учествовали припадници хитне помоћи са вођом интервенције и дежурним љекаром, Добровољно ватрогасно друштво Станс, као и полиција из Шваца.

По окончању истраге, надлежним институцијама биће достављени одговарајући извјештаји, пишу Независне новине.


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Тагови :

Аустрија

Саобраћајна незгода

удес

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