Дјечак (14) убио своју дјевојку послије свађе око могуће трудноће

Аутор:АТВ редакција
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Осамнаестогодишњи младић проглашен је кривим за убиство своје дјевојке, које се догодило док су разговарали о могућности да је она трудна!
Убиство се догодило у новембру 2022. године, када су и осуђени убица, Рејмонд Рајт Млађи, и његова дјевојка, Саманта Хамфри, имали по 14 година.
Рајт Млађи проглашен је кривим за убиство другог степена пред судом у савезној држави Њујорк, а изрицање пресуде заказано је за крај јануара. Према наводима локалних медија, могао би да буде осуђен на доживотни затвор.
Тијело Хамфријеве пронађено је у ријеци Мохок три месеца након што је последњи пут виђена, 25. новембра 2022. године, пренио је Пипл.
Четрнаестогодишњакињу је породица посљедњи пут видјела у парку Риверсајд, у насељу Стокаде, у граду Шенектади, у савезној држави Њујорк.
Током двонедељног суђења, тужиоци су тврдили да је Рајт Млађи задавио Хамфријеву након што се њихов разговор претворио у насилни сукоб.
Пар, који је повремено раскидао и поново започињао везу, разговарао је о могућности да је она трудна и да је Рајт Млађи отац њеног дјетета.
Судски вјештак је такође потврдио да је Хамфријева преминула услијед дављења. Рајт Млађи је, међутим, током суђења тврдио да ју је ударио пјесницом у нос и гурнуо у ријеку, али да није знао шта се након тога догодило са њом.
Тужиоци су као доказе представили ДНК анализе, ГПС координате и телефонске записе. Овај медиј је такође извијестио да су докази показали како је тада четрнаестогодишњи Рајт Млађи дан након нестанка Хамфријеве на интернету претраживао питање: "Колико је времена потребно да се тијело распадне у води?".
'Monster' upstate teen convicted of strangling girlfriend, 14, who thought she she was pregnant https://t.co/u4mFwt6rBo https://t.co/o5oRl46URe— New York Post (@nypost) November 3, 2026
Чланови породице Хамфри огласили су се, након што је Рајт Млађи проглашен кривим и изведен из суднице са лисицама на рукама.
"Прошли смо кроз све што можете да замислите, наду, бол, сумњу. Једно вријеме смо сумњали у доброту људи у овом граду", рекао је Џеф Хамфри, Самантхин отац.
"Сумњали смо да овако нешто може да се догоди; али догодило се".
Ожалошћени отац је истакао да његова ћерка није живјела у страху:
"Оно што желим да људи запамте о Сем јесте да се, упркос чињеници да ју је то вјероватно коштало живота, није плашила. Није живјела у страху".
Рајт Млађи, који је ухапшен тек у мају 2025. године, требало би да буде осуђен 20. јануара 2027. године.
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