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Дјечак (14) убио своју дјевојку послије свађе око могуће трудноће

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05.11.2026 07:42

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Фото: Pexel/RDNE Stock project

Осамнаестогодишњи младић проглашен је кривим за убиство своје дјевојке, које се догодило док су разговарали о могућности да је она трудна!

Убиство се догодило у новембру 2022. године, када су и осуђени убица, Рејмонд Рајт Млађи, и његова дјевојка, Саманта Хамфри, имали по 14 година.

Рајт Млађи проглашен је кривим за убиство другог степена пред судом у савезној држави Њујорк, а изрицање пресуде заказано је за крај јануара. Према наводима локалних медија, могао би да буде осуђен на доживотни затвор.

Тијело Хамфријеве пронађено је у ријеци Мохок три месеца након што је последњи пут виђена, 25. новембра 2022. године, пренио је Пипл.

Четрнаестогодишњакињу је породица посљедњи пут видјела у парку Риверсајд, у насељу Стокаде, у граду Шенектади, у савезној држави Њујорк.

Током двонедељног суђења, тужиоци су тврдили да је Рајт Млађи задавио Хамфријеву након што се њихов разговор претворио у насилни сукоб.

Пар, који је повремено раскидао и поново започињао везу, разговарао је о могућности да је она трудна и да је Рајт Млађи отац њеног дјетета.

Судски вјештак је такође потврдио да је Хамфријева преминула услијед дављења. Рајт Млађи је, међутим, током суђења тврдио да ју је ударио пјесницом у нос и гурнуо у ријеку, али да није знао шта се након тога догодило са њом.

Тужиоци су као доказе представили ДНК анализе, ГПС координате и телефонске записе. Овај медиј је такође извијестио да су докази показали како је тада четрнаестогодишњи Рајт Млађи дан након нестанка Хамфријеве на интернету претраживао питање: "Колико је времена потребно да се тијело распадне у води?".

Чланови породице Хамфри огласили су се, након што је Рајт Млађи проглашен кривим и изведен из суднице са лисицама на рукама.

"Прошли смо кроз све што можете да замислите, наду, бол, сумњу. Једно вријеме смо сумњали у доброту људи у овом граду", рекао је Џеф Хамфри, Самантхин отац.

"Сумњали смо да овако нешто може да се догоди; али догодило се".

Ожалошћени отац је истакао да његова ћерка није живјела у страху:

"Оно што желим да људи запамте о Сем јесте да се, упркос чињеници да ју је то вјероватно коштало живота, није плашила. Није живјела у страху".

Рајт Млађи, који је ухапшен тек у мају 2025. године, требало би да буде осуђен 20. јануара 2027. године.

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Тагови :

Убиство

трудноћа

Дјеца

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