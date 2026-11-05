Вицепремијер Баварске пронађен мртав у хотелу у Берлину

Аутор:АТВ редакција
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Лидер странке Слободни бирачи (ФВ) и вицепремијер њемачке савезне покрајине Баварске Хуберт Ајвангер преминуо је у 55. години у хотелу у Берлину, пренијели су медији.
Његову смрт потврдили су извори из баварске покрајинске владе и берлинске полиције, док узрок смрти за сада није познат.
Ајвангер је у сриједу требало да присуствује отварању канцеларије Слободних бирача у Берлину, али је отказао долазак јер се, према наводима медија, није осјећао добро. Након тога није био доступан, а његово тијело пронађено је у хотелу „Нојер Фриц“ у берлинској четврти Мите.
Берлинска полиција саопштила је да су тужилаштво и Шесто одјељење криминалистичке полиције покренули истрагу како би утврдили тачан узрок и околности смрти, као и искључили могућност да је смрт наступила као посљедица дјеловања друге особе.
Ајвангерова породица обавијештена је о његовој смрти. Био је у ванбрачној заједници са Тањом Швајгер, начелницом округа Регензбург, са којом има два сина.
Рођен је 26. јануара 1971. године у Ерголдсбаху у Доњој Баварској. Политичку каријеру започео је у странци Слободни бирачи, чији је покрајински лидер постао 2006. године, а национални предсједник 2010. године.
За посланика у парламенту Баварске изабран је 2008. године, док је након покрајинских избора 2018. године постао министар привреде, регионалног развоја и енергетике, као и замјеник премијера Баварске.
Премијер Баварске Маркус Зедер описао је његову смрт као „апсолутну трагедију“.
Саучешће је изразио и премијер Баден-Виртемберга Џем Ездемир, који је Ајвангера описао као политичара снажних увјерења и изразитог карактера.
Предсједник Слободне демократске партије Волфганг Кубицки оцијенио је да је Ајвангер својим неконвенционалним и непосредним приступом оставио значајан траг у политичком животу, преноси Спутњик.
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