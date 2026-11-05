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ФСБ привела мушкарца осумњиченог за планирање саботаже на руској жељезници

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05.11.2026 09:18

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ФСБ привела мушкарца осумњиченог за планирање саботаже на руској жељезници

Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти привели становника Лењинградске области који је планирао саботажу жељезнице и прикупљао податке о задацима Оружаних снага Русије у корист Кијева.

У саопштењу се наводи да је операција извршена у Тосненском округу, те да је приведено лице рођено 1978. године.

Према подацима ФСБ-а, лице је ангажовано преко "Телеграма" као члан терористичке организације забрањене у Русији и радило је под патронажом украјинских специјалних служби, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ФСБ

Русија

Напад

привођење

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