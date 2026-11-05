ФСБ привела мушкарца осумњиченог за планирање саботаже на руској жељезници

Аутор:АТВ редакција
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Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/ саопштила је да су њени агенти привели становника Лењинградске области који је планирао саботажу жељезнице и прикупљао податке о задацима Оружаних снага Русије у корист Кијева.
У саопштењу се наводи да је операција извршена у Тосненском округу, те да је приведено лице рођено 1978. године.
Према подацима ФСБ-а, лице је ангажовано преко "Телеграма" као члан терористичке организације забрањене у Русији и радило је под патронажом украјинских специјалних служби, преноси Срна.
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