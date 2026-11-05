Састанак Г7 у Паризу умјесто у Марсеју

Аутор:АТВ редакција
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Састанак министара спољних послова Групе седам /Г7/, који је требало да буде одржан 9. и 10. новембра у Марсеју, премјештен је у Париз из логистичких и оперативних разлога, наведено је у обавјештењу послатом учесницима у које је Ројтерс имао увид.
У обавјештењу се наводи да премјештање састанка у веома кратком року захтијева осигуравање додатних људских ресурса, опреме, безбједности, смјештаја и превоза за делегације.
Осим састанка Г7, у Паризу ће бити одржан и Париски мировни форум.
Из француског Министарства спољних послова још нису одговорили на захтјев Ројтерса за коментар, преноси Срна.
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