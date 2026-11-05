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Тешко стање у Њемачкој: Бош отпушта 750 радника

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05.11.2026 11:19

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Тешко стање у Њемачкој: Бош отпушта 750 радника

Њемачки добављач аутомобилске индустрије "Бош" планира да смањи број радних мјеста за 750 у Њемачкој до краја 2029. године, а разлог су тешки економски услови и структурне промјене у аутомобилском сектору, саопштено је из компаније.

"Глобална производња возила стагнира, док потражња у Европи опада. Истовремено, притисак од конкуренције расте у погледу трошкова, брзине и продуктивности, посебно од азијских добављача", наводи се у саопштењу.

Смањења ће утицати на сектор за мобилност у фабрици у Абштату, сјеверно од Штутгарта.

Тренутно у фабрици у Абштату ради око 5.300 људи, који раде на производњи кочионих система, софтвера за кретање возила, система за заштиту путника и технологије сензора у возилима, преноси Срна.

Сектор за мобилност у компанији "Бош", која производи и електричне алате, кућне апарате, индустријску технологију и енергетску и грађевинску технологију, посебно је тешко погођен програмом смањења трошкова.

Портпарол "Боша" раније је рекао да се у будућности очекује смањење броја запослених у овом сектору за више од 23.000.

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Тагови :

Њемачка

индустрија

Ауто индустрија

отпуштање радника

Бош

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