Тешко стање у Њемачкој: Бош отпушта 750 радника

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки добављач аутомобилске индустрије "Бош" планира да смањи број радних мјеста за 750 у Њемачкој до краја 2029. године, а разлог су тешки економски услови и структурне промјене у аутомобилском сектору, саопштено је из компаније.
"Глобална производња возила стагнира, док потражња у Европи опада. Истовремено, притисак од конкуренције расте у погледу трошкова, брзине и продуктивности, посебно од азијских добављача", наводи се у саопштењу.
Смањења ће утицати на сектор за мобилност у фабрици у Абштату, сјеверно од Штутгарта.
Тренутно у фабрици у Абштату ради око 5.300 људи, који раде на производњи кочионих система, софтвера за кретање возила, система за заштиту путника и технологије сензора у возилима, преноси Срна.
Сектор за мобилност у компанији "Бош", која производи и електричне алате, кућне апарате, индустријску технологију и енергетску и грађевинску технологију, посебно је тешко погођен програмом смањења трошкова.
Портпарол "Боша" раније је рекао да се у будућности очекује смањење броја запослених у овом сектору за више од 23.000.
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