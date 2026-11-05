Logo

Драма на небу изнад Европе! Авион за Рим хитно преусмјерен у војну базу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 10:42

Коментари:

0
Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Фото: pexels/Mr Ozturk

Путнички авион типа "ербас А320", који је летио на релацији Даблин-Рим, хитно је јутрос преусмјерен и спуштен у француску војну ваздухопловну базу Евре након дојаве о постављеној бомби, званично је саопштио кабинет премијера Француске Себастијана Лекорнија.

Како се наводи у званичном саопштењу, премијеров кабинет у реалном времену и са највишим степеном опреза прати развој ситуације на терену, пише "Дејли мејл".

Ова драма у ваздуху одиграла се само неколико дана након што је незапамћена серија анонимних и лажних дојава о бомбама изазвала потпуни хаос на европским аеродромима, због чега је на десетине авиона широм континента морало принудно да слети и да се изврше ванредне безбједносне провјере.

Хаос на европским аеродромима: Борбени авиони пратили путничке летјелице

Подсјетимо, јуче ујутру на мети сличних пријетњи нашло се најмање седам летова. Поједини су у паници преусмјерени на алтернативне аеродроме гдје су их дочекали контрадиверзиони тимови, док је један авион компаније "Рајанер" на линији Даблин-Рим морао да лети под оружаном пратњом италијанског борбеног авиона.

Чак два авиона која су морала ванредно да слете полијетела су са аеродрома у Великој Британији.

Стручњаци за уклањање експлозивних направа на римском аеродрому "Фјумичино" сатима су до детаља претресали два "Рајанерова" авиона - један пристигао из Лисабона, а други из Даблина - након што су аеродромске службе примиле анонимне дојаве о подметнутом експлозиву.

Паника је захватила готово читав континент:

  • Хитроу - Варшава: Лет из Лондона добио је хитно упозорење у ваздуху.
  • Манчестер - Мурсија: "Рајанеров" лет ка југу Шпаније алармирао је шпанске безбједносне службе.
  • Копенхаген - Варшава и Бергамо - Софија: Обе летјелице су хитно приземљене и евакуисане.
  • Даблин – Софија: Авион "Рајанера" са 185 путника примио је пријетњу бомбом непосредно пред слијетање, након чега су летјелицу на писти у Бугарској опколили специјалци.

Само дан раније, у понедјељак, авион компаније "Виз ер" на релацији Лондон (Лутон) - Бугарска примио је директну пријетњу терористичким нападом, због чега је у ваздух подигнут ловац који га је под пуном борбеном готовошћу пратио све до безбједног приземљења.

Истрага о координисаним претњама које данима паралишу европски авио-саобраћај је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

авион

Рим

Војна база

Коментари (0)

Више из рубрике

Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање

Свијет

Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање

2 ч

0
Маријус Борг Хојби, у центру, напушта катедралу у Ослу након сахране за норвешког краља Харалда V у Ослу, среда, 9. септембра 2026.

Свијет

Син норвешке принцезе осуђен за силовање: Суд поништио одлуку о пуштању

2 ч

0
Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.

Свијет

Дмитријев на догађају у организацији Меланије Трамп

2 ч

0
Састанак Г7 у Паризу умјесто у Марсеју

Свијет

Састанак Г7 у Паризу умјесто у Марсеју

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима