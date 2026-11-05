Аутор:АТВ редакција
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Путнички авион типа "ербас А320", који је летио на релацији Даблин-Рим, хитно је јутрос преусмјерен и спуштен у француску војну ваздухопловну базу Евре након дојаве о постављеној бомби, званично је саопштио кабинет премијера Француске Себастијана Лекорнија.
Како се наводи у званичном саопштењу, премијеров кабинет у реалном времену и са највишим степеном опреза прати развој ситуације на терену, пише "Дејли мејл".
Ова драма у ваздуху одиграла се само неколико дана након што је незапамћена серија анонимних и лажних дојава о бомбама изазвала потпуни хаос на европским аеродромима, због чега је на десетине авиона широм континента морало принудно да слети и да се изврше ванредне безбједносне провјере.
Подсјетимо, јуче ујутру на мети сличних пријетњи нашло се најмање седам летова. Поједини су у паници преусмјерени на алтернативне аеродроме гдје су их дочекали контрадиверзиони тимови, док је један авион компаније "Рајанер" на линији Даблин-Рим морао да лети под оружаном пратњом италијанског борбеног авиона.
Чак два авиона која су морала ванредно да слете полијетела су са аеродрома у Великој Британији.
Стручњаци за уклањање експлозивних направа на римском аеродрому "Фјумичино" сатима су до детаља претресали два "Рајанерова" авиона - један пристигао из Лисабона, а други из Даблина - након што су аеродромске службе примиле анонимне дојаве о подметнутом експлозиву.
Паника је захватила готово читав континент:
Само дан раније, у понедјељак, авион компаније "Виз ер" на релацији Лондон (Лутон) - Бугарска примио је директну пријетњу терористичким нападом, због чега је у ваздух подигнут ловац који га је под пуном борбеном готовошћу пратио све до безбједног приземљења.
Истрага о координисаним претњама које данима паралишу европски авио-саобраћај је у току.
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