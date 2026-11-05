Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање

Аутор:АТВ редакција
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Јеменски Хути од Саудијске Арабије траже 51 милијарду долара и званично признање као власти у Јемену како би окончали непријатељства, објавио је „Волстрит џурнал“, позивајући се на изворе упознате са разговорима.
Према писању америчког листа, Ријад је питао Хуте шта би било потребно за мир, а одговор је био 51 милијарда долара. Хути тврде да би тај новац представљао одштету за године саудијских ваздушних удара и дуготрајну блокаду.
Осим новца, траже да их Саудијска Арабија званично призна као власт у Јемену. То би краљевству на јужној граници оставило противника којег подржава Иран.
Разговори су, према писању „Волстрит џурнала“, услиједили након напада Хута на саудијске танкере са нафтом у Црвеном мору и заузимања територије изнад стратешког мореуза Баб ел Мандеб.
У Ријаду страхују да би прихватање захтјева могло да охрабри нове нападе и нове финансијске захтјеве.
Саудијски престолонасљедник Мухамед бин Салман, пише лист, нерадо улази у преговоре прије него што оствари војне успјехе. С друге стране, страхује да би слање већег броја копнених трупа могло да доведе до великих губитака и незадовољства у земљи.
Саудијска Арабија од 2015. године предводи војну коалицију која подржава међународно признату владу Јемена у рату против Хута, који контролишу главни град Сану, преноси Кликс.
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