Logo

Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 10:30

Коментари:

0
Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање
Фото: Ansar Allah Media Office via AP

Јеменски Хути од Саудијске Арабије траже 51 милијарду долара и званично признање као власти у Јемену како би окончали непријатељства, објавио је „Волстрит џурнал“, позивајући се на изворе упознате са разговорима.

Према писању америчког листа, Ријад је питао Хуте шта би било потребно за мир, а одговор је био 51 милијарда долара. Хути тврде да би тај новац представљао одштету за године саудијских ваздушних удара и дуготрајну блокаду.

Осим новца, траже да их Саудијска Арабија званично призна као власт у Јемену. То би краљевству на јужној граници оставило противника којег подржава Иран.

Разговори су, према писању „Волстрит џурнала“, услиједили након напада Хута на саудијске танкере са нафтом у Црвеном мору и заузимања територије изнад стратешког мореуза Баб ел Мандеб.

У Ријаду страхују да би прихватање захтјева могло да охрабри нове нападе и нове финансијске захтјеве.

Саудијски престолонасљедник Мухамед бин Салман, пише лист, нерадо улази у преговоре прије него што оствари војне успјехе. С друге стране, страхује да би слање већег броја копнених трупа могло да доведе до великих губитака и незадовољства у земљи.

Саудијска Арабија од 2015. године предводи војну коалицију која подржава међународно признату владу Јемена у рату против Хута, који контролишу главни град Сану, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хути

Јемен

Саудијска Арабија

Црвено море

Баб ел-Мандеб

танкер

Коментари (0)

Прочитајте више

"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији

Свијет

"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији

1 седм

0
У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.

Свијет

Крвави напад на аеродром у Саудијској Арабији: Једна особа убијена, осам повријеђених

2 седм

0
Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.

Свијет

Хути поново гађали аеродром у Ријаду

4 седм

0
Хути тврде да су оборили саудијски дрон: Највише напада на танкере од почетка рата

Свијет

Хути тврде да су оборили саудијски дрон: Највише напада на танкере од почетка рата

4 седм

0

Више из рубрике

Маријус Борг Хојби, у центру, напушта катедралу у Ослу након сахране за норвешког краља Харалда V у Ослу, среда, 9. септембра 2026.

Свијет

Син норвешке принцезе осуђен за силовање: Суд поништио одлуку о пуштању

2 ч

0
Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.

Свијет

Дмитријев на догађају у организацији Меланије Трамп

2 ч

0
Састанак Г7 у Паризу умјесто у Марсеју

Свијет

Састанак Г7 у Паризу умјесто у Марсеју

2 ч

0
Очаравајући подводни призор делфина у њиховом природном станишту на Хавајима.

Свијет

Масовно насукавање делфина на Новом Зеланду: Спасиоци покушавају спасити преживјеле

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима