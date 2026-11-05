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„Какво је ово лудило?“: Фронмајер прозвао Мерца због Украјине

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АТВ редакција
05.11.2026 13:19

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„Какво је ово лудило?“: Фронмајер прозвао Мерца због Украјине
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Замјеник лидера парламентарне групе Алтернативе за Њемачку /АфД/ у Бундестагу Маркус Фронмајер критиковао је њемачког канцелара Фридриха Мерца због изјаве да дугорочна подршка Кијеву служи интересима Њемачке.

"Какво је ово лудило? Значи, у интересу Њемачке је да укине његу и здравствено осигурање онима којима је то потребно у земљи и да онда пошаље новац у иностранство?", упитао је Фронмајер у објави на "Иксу".

Фронмајер је позвао да се прекине политика према Кијеву какву води Мерц.

Њемачки канцелар изјавио је током посјете предсједника Украјине Владимира Зеленског у уторак, 3. новембра, да Њемачка помаже Кијеву због сопствених интереса, наводећи да будућност европске безбједности зависи од исхода украјинског сукоба, преноси Срна.

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Тагови :

Фридрих Мерц

Маркус Фронмајер

Кијев

Украјина

Њемачка

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