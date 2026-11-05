Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеровој скали регистрован је близу обале Калифорније, саопштено је из Америчког института за геолошка истраживања.
У саопштењу се наводи да се земљотрес догодио на око 110 километара западно од Петролије у Сјеверној Калифорнији, на дубини од 10 километара.
За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети, преноси Срна.
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