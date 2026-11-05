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Земљотрес код обале Калифорније

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АТВ редакција
05.11.2026 13:32

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Земљотрес код обале Калифорније

Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеровој скали регистрован је близу обале Калифорније, саопштено је из Америчког института за геолошка истраживања.

У саопштењу се наводи да се земљотрес догодио на око 110 километара западно од Петролије у Сјеверној Калифорнији, на дубини од 10 километара.

За сада нема извјештаја о евентуалним жртвама нити о материјалној штети, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Земљотрес

калифорнија

Америка

епицентар земљотреса

Рихтерова скала

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