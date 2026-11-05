Комшији мотком разбио главу због паркинг мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Мајка отац и син нападнути су у дворишту породичне куће у уторак, 3. новембра, а породица је препознала једно од нападача као свог комшију с којим има сукоб око паркинг мјеста.
Наиме, тог дана, нешто послије 21 сат, С. В. (35) и пријавио да су његову породицу комшије напале палицама, као и да његов отац има повреду главе.
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Према сазнањима Телеграфа, полиција по изласку на лице мјеста није затекла нападаче, нити било какво оружје а на степеницама испред куће била је једна бакља.
С. В. је испричао полицији да је дошао кући, када га је на улазу у двориште пресрело десетак људи са палицама и моткама и кренуло према њему. Он је ушао у дворште и покушавао да затвори капију, али безуспјешно - нападачи су ушли за њим.
Чувши комешање у дворишту, из куће су изашли његов отац В. В. (66) и мајка С. В. (62).
До туче је најприје дошло на капији, а потом и у дворишту. Како је рекао С. В, његов отац је ударен у ногу, највјероватније када га је неко шутнуо, а имао је и видљиве повреде на глави, док је његову мајку С. В. полиција затекла са раном на потиљку која је крварила. Њих двоје су превезени у Ургентни центар.
Љекари су код В. В. констатовали тешке тјелесне повреде у виду прелома лобање и нагњечења мозга и задржана је на болничком лијечењу, а С. В. је задобила лаку тјелесну повреду у виду раздеротине главе и она је пуштена на кућно лијечење.
С. В. је полицији рекао да је међу нападачима препознао двоје комшија и истакао да са њима има проблем око паркинг мјеста.
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Комшиница Т. Д. Т. (45) је, када јој је полиција закуцала на врата, према сазнањима Телеграфа, рекла да је била у стану када је чула расправу на улици, а да је знала да је њен син Ф. Т. отишао до комшија да поприча о проблему са паркинг мјестом. Међутим, она је рекла да није знала да ће он са собом да поведе неколико другова, нити шта се тачно десило.
Како је рекла, када је изашла на улицу, видјела је да комшиница С. В. стоји и држи дрвену мотку.
Оштећена породица је јуче дала своје исказе у ПС Звездара и у току је даљи рад на случају.
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