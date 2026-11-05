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Тежа несрећа на ауто-путу, саобраћај потпуно обустављен

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АТВ редакција
05.11.2026 15:01

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Несрећа у тунелу Игман
Фото: Вибер

Тежа прометна несрећа догодила се у четвртак у тунелу Игман на ауто-путу А1, у смјеру од Сарајева према Тарчину. Саобраћај у тунелу у потпуности је обустављен.

Неколико возила заустављено је у тунелу. На једном особном возилу настала је велика материјална штета и потпуно је уништен предњи дио.

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Иза мјеста несреће стоје камион, комби и више аутомобила. Возачи и путници изашли су из возила и чекају у тунелу, пише "Кликс".

Из Оперативног центра МУП-а Сарајевског кантона за сада нема информација о несрећи.

Због саобраћајне незгоде на ауто-путу А-1, дионица Сарајево запад-Лепеница, смјер према Тарчину, тунел Игман саобраћа се успорено и отежано, саопштено је из БИХАМК-а.

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Возачима који путују према Тарчину и Мостару савјетује се опрез и стрпљење док се саобраћај не нормализује.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Сарајево

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