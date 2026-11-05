Возачу позлило: Откривено како је дошло до језиве несреће у Челинцу

Аутор:АТВ редакција
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М. Т, који је прексиноћ аутомобилом “ауди” ударио у тржни центар у Челинцу, у тренутку несреће није био пијан, већ му је позлило за воланом.
Након стравичног удара који је узнемирио јавност, из Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске потврђено је да су сви повријеђени ван животне опасности.
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"Два пацијента су хоспитализована у Клиници за торакалну хирургију и Клиници за општу и абдоминалну хирургију УКЦ-а Републике Српске, гдје је у току даља дијагностичка обрада. Трећи пацијент је, након уредно проведених дијагностичких и терапијских процедура, отпуштен из здравствене установе", навели су из УКЦ-а.
Снимак ове тешке саобраћајне несреће брзо се проширио друштвеним мрежама, изазвавши лавину коментара и осуда на рачун возача.
Међутим, према незваничним информацијама, анализе су показале да у крви М. Т. није било трагова алкохола. До губитка контроле над возилом дошло је усљед изненадног здравственог проблема и слабости коју је возач осјетио током вожње.
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Подсјећамо, несрећа се догодила када је возач “аудија”, крећући се из правца Бањалуке, изненада скренуо с пута, пролетио кроз паркинг и великом брзином се забио директно у стаклени портал тржног центра у Челинцу. Иако је призор био застрашујући, пуком срећом избјегнута је већа трагедија, пише Глас Српске.
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