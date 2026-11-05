Dodik se obratio učenicima sa Lauša: Veliko poštovanje

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je učenicima i nastavnicima Osnovne škole "Sveti Sava" sa Lauša na izuzetnom uspjehu na STEM olimpijadi u Rimu gdje su osvojili 17 medalja.

"Deset učenika i 17 medalja — rezultat kojim ste obradovali Banjaluku i cijelu Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

Istakao je da njihovo znanje, trud i upornost zaslužuju veliko poštovanje, kao i posvećenost nastavnika koji su vas pripremali i podržavali.

"Naša je obaveza da stvaramo uslove u kojima će vaš talenat moći da se razvija i da postižete nove uspjehe. Banjaluka i Srpska su ponosne na vas", napisao je Dodik na Iksu.