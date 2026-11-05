Dodik se obratio učenicima sa Lauša: Veliko poštovanje

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je učenicima i nastavnicima Osnovne škole "Sveti Sava" sa Lauša na izuzetnom uspjehu na STEM olimpijadi u Rimu gdje su osvojili 17 medalja.
"Deset učenika i 17 medalja — rezultat kojim ste obradovali Banjaluku i cijelu Republiku Srpsku", rekao je Dodik.
Istakao je da njihovo znanje, trud i upornost zaslužuju veliko poštovanje, kao i posvećenost nastavnika koji su vas pripremali i podržavali.
"Naša je obaveza da stvaramo uslove u kojima će vaš talenat moći da se razvija i da postižete nove uspjehe. Banjaluka i Srpska su ponosne na vas", napisao je Dodik na Iksu.
Čestitam učenicima Osnovne škole "Sveti Sava" sa Lauša i nastavnicima na izuzetnom uspjehu na STEM olimpijadi u Rimu. Deset učenika i 17 medalja — rezultat kojim ste obradovali Banjaluku i cijelu Republiku Srpsku!
Vaše znanje, trud i upornost zaslužuju veliko poštovanje, kao i posvećenost nastavnika koji su vas pripremali i podržavali. Naša je obaveza da stvaramo uslove u kojima će vaš talenat moći da se razvija i da postižete nove uspjehe.
Banjaluka i Srpska su ponosne na vas!— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 5, 2026
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