43 nezgode i 16 povrijeđenih za dva dana: MUP upozorava, kazne i do 400 KM!

43 saobraćajne nezgode i 16 povrijeđenih za jedan dan. To nije neka crna statistika iz prošlosti već bilans iz Republike Srpske u protekla dva dana.

Mrak koji je počeo padati oko 17.00 časova i maglovita jutra u kojima mnogi žure na posao. Da li smo spremni za zimu i kako će se odvijati saobraćaj u otežanim sezonskim uslovima, o ovoj i drugim temama, za ATV govorio je Danko Tonić, glavni inspektor jedinice policije za bezbjednost saobraćaja MUP-a Republike Srpske.

„Svjedoci smo da smo u proteklim danima imali pogoršanje vremenskih uslova, mokre kolovoze, gužve u saobraćaju, a što se svakako odražava na povećanje broja nastanka saobraćajnih nezgoda“, rekao je inspektor Tonić.

Prema njegovim riječima, vremenske promjene, odnosno neprilike nisu jedini i glavni uzročnih saobraćajnih nezgoda već dobrim dijelom na saobraćaj i ishode utiče način vožnje i spremnost vozača za sezonu, koja je došla.

„Po vlažnom kolovozu zaustavni put je mnogo duži i naravno da svijest vozača još uvijek nije prilagođena ovim usovima vožnje sa suvih na mokre kolovoze“, jasan je Tonić.

Broj nezgoda u Republici Srpskoj

Stanje po pitanju bezbjednosti saobraćaja 2026. godini je znatno povoljnije u odnosu na isti period tokom prethodne godine, navodi Tonić.

„U toku ove godine pa sve do danas u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srpske, smrtno je stradalo 80 lica što je čak za 30 lica manje u odnosu na prošlu godinu. Takođe, imamo i smanjenje saobraćajnih nezgoda sa teškim tjelesnim povredama, ali i povećanje saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom i lakim tjelesnim povredama“, navodi Tonić.

Gdje se najčešće događaju saobraćajne nezgode?

„Prema statističkim podacima ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, saobraćajne nezgode se najčešće dešavaju u naselju i na magistralnim putevima, a najređe na auto-putevima“, kazao je Tonić.

Zimska oprema

Podsjećanja radi, zimska oprema u Republici Srpskoj obavezna je od 1. novembra.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske poručili su da će od 30. oktobra do 20. novembra omogućiti vozačima besplatnu provjeru vozila za zimsku sezonu, rečeno je Srni u AMS-u.

Zimska oprema podrazumijeva zimske gume na svim točkovima, zimske gume na pogonskim točkovima i lance za snijeg, ili gume za ljetnju upotrebu na svim točkovima s najmanjom dubinom profila od četiri milimetra i lance za snijeg.

Umjesto lanaca za snijeg mogu da se koriste drugi uređaji za povećanje trakcije pripravne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Kako pripremiti auto?

Treba provjeriti tehničku ispravnost upravljačkog i kočionog sistema, rashladnu i kočionu tečnost, stanje i punjenje akumulatora, ispravnost svjetlosno-signalnih uređaja, uređaje za brisanje vjetrobrana i pranje vjetrobranskog stakla, ventilaciju u vozilu. Ukoliko je moguće potrebno je provjeriti i ispravnost amortizera.

„Zimska oprema je obavezna od 1. novembra do 1. aprila i vozači su svakako prilično pripremljeni za vožnju u zimskim uslovima i svjedoci smo gužvi pred vulkanizerskim radnjama. Pješaci su jedna od najugroženijih kategorija i svakako da bi se trebali pridržavati zakona o učestvovanju istih u saobraćaju. Korištenje slušalica, kretanje po kolovozu van naselja koristiti svjetloodbojni prsluk kako bi bili što više uočljivi i što bi sami mogli promijeniti je nošenje svijetliju garderobu i pomenute prsluke“, govori Tonić.

Kada je u pitanju korištenje prsluka, nije toliko prisutno u praksi ali kako Tonić poručuje, plan je mijenjanja pomenute prakse.

„Kod vozača očigledno nije u dovoljnoj mjeri ni prisutna svijest o nepravilnom korištenju mobilnog telefona za vrijeme upravljanja vozilom jer ako uzmemo u obzir da vozilo pri brzini od 50 kilometara na sat za jednu sekundu pređe 14 metera, možemo biti svjesni šta znači ta sekunda odsutnosti“, rekao je Tonić.

MUP Srpske pored direktne kontrole, odnosno kontrolisanja vozača koji upravljaju vozilo i nepropisno koriste mobilni telefon vrši kontrolu saobraća i putem pametnih kamera", napominje Tonić. Kamere su raspoređene na teritoriji čitave Republike Srpske.

„Novčana kazna je propisana Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH i propisana je u rasponu od 200 do 400 KM“, napomenuo je Tonić.

S obzirom da dolazi sezona slava, MUP Srpske će nastaviti s aktivnostima na identifikaciju vozača, koji upravljaju vozilom i konzumiraju alkohol zarad isključivanja iz saobraćaja.

„Vršićemo kontrolu vozača i na psihoaktivne supstance kao i posjedovanje zimske opreme“, zaključuje Tonić.