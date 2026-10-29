Mijenja li se sastav trebinjskog parlamenta?

Komisija za utvrđivanje sukoba interesa mogla bi u narednom periodu imati pune ruke posla, kako u republičkom tako i lokalnim parlamentima. Tribun ili direktor, pitanje je sada?! U najvećoj dilemi ovih dana direktori elektro-energetskih preduzeća u Srpskoj.

„Koliko će energetičara sada biti u NS RS? Ja mislim od 11 da je 8 prošlo. Ulazite li Vi? Pa ulazim što ne bih ušao“, rekao je generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović

Ako Luka Petrović uđe u republički napušta lokalni parlament, jasan je zakon. Nije baš jasno šta će biti sa ostalim trebinjskim odbornicima. U klupama sve direktor do direktora, kakva im je sudbina ne zna ni predsjednik parlamenta.

„Ako je neko od odbornika izabran za poslanika i prihvati mandat mora da podnese ostavku na mjesto odbornika. Što se tiče ovoga dijela vezano za obavljanje funkcije direktora i mjesta poslanika i odbornika vidjeli ste da je bilo različitih mišljenja i odluka sada je nova Komisija i uspio sam da primjetim iz medija da će se to strožije primjenjivati“, rekao je predsjednik Skupštine grada Trebinja, Zdravko Butulija.

Gradonačelnik to ne gleda baš tako. Mirku Ćuriću presudna je sposobnost.

„U zavisnosti ako osoba radi svoj posao kako treba činjenica je da to treba staviti u prvi plan po meni a isto tako ako neko ne radi posao kako treba ako ima samo jednu funkciju treba razmišljati o njegovoj promjeni“, rekao je Ćurić.

Glasna trebinjska opozicionarka jedva bi dočekala da nekim kolegama vidi leđa.

„Pa ja se iskreno nadam da je došlo vrijeme da se to napokon poštuje. Da li će doći do toga zavisi od direktive koja će doći sa vrha jer ne vjerujem da ljudi koji ovdje sjede mogu sami da odlučuju“, rekla je odbornica SDS-a, Milica Radovanović.

Baš zato većina direktora-odbornika pred kameru ne želi. Kratko kažu da će sve uraditi po zakonu. Sličan odgovor je i energo direktora, koje su građani na prošlim izborima izabrali za narodne poslanike.