Dodik: Biću na konferenciji republikanskog MAGA projekta, 11. idem za Čikago

Autor:ATV redakcija
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Danas putujem za Majami, gdje ću učestvovati na konferenciji u okviru republikanskog MAGA projekta, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"To su ljudi koji organizuju konferenciju o budućem razvoju i o odnosima, vjerujem da ću sresti mnogo senatora i kongresmena i razgovarati sa mnogim donosiocima odluka na nivou SAD-a", rekao je Dodik.
Konferencija se održava u Mar-a Lagu a sve bezbjednosne provjere su učinjene, kaže Dodik.
"Ja tamo idem bez smetnji. Neki to gledao na drugi način, a ja ću samo reći da ću učiniti sve najbolje za Srpsku. Vraćam se u subotu, a opet 11. putujem u Čikago gdje ću biti kum na osveštanju objekata, te se vraćam na zajedanje Narodne skupštine", kaže Dodik.
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