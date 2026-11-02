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Dodik: Biću na konferenciji republikanskog MAGA projekta, 11. idem za Čikago

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02.11.2026 12:27

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Сједница Предсједништва СНСД- у Бањалуци, конференција за новинаре
Foto: ATV

Danas putujem za Majami, gdje ću učestvovati na konferenciji u okviru republikanskog MAGA projekta, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"To su ljudi koji organizuju konferenciju o budućem razvoju i o odnosima, vjerujem da ću sresti mnogo senatora i kongresmena i razgovarati sa mnogim donosiocima odluka na nivou SAD-a", rekao je Dodik.

Konferencija se održava u Mar-a Lagu a sve bezbjednosne provjere su učinjene, kaže Dodik.

"Ja tamo idem bez smetnji. Neki to gledao na drugi način, a ja ću samo reći da ću učiniti sve najbolje za Srpsku. Vraćam se u subotu, a opet 11. putujem u Čikago gdje ću biti kum na osveštanju objekata, te se vraćam na zajedanje Narodne skupštine", kaže Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Amerika

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