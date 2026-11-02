Raspisan Konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2026/27. godinu.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je danas ( četvrtak, 29.10.2026. godine) Konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2026/27. godinu.

Konkurs je raspisan za:

1. odlazak redovnih studenata sva tri ciklusa studija sa akreditovanih javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske, radi studiranja na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse u inostranstvu,

2. odlazak akademskog osoblja sa akreditovanih javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske u inostranstvo radi obrazovnog i/ili naučnoistraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama i/ili naučnoistraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama i skupovima u inostranstvu,

3. dolazak studenata sva tri ciklusa studija sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi studiranja na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse na visokoškolskim ustanovama i/ili naučnoistraživačkim ustanovama, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj,

4. dolazak akademskog osoblja sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi obrazovnog i/ili naučnoistraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama i/ili naučnoistraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama i skupovima u Republici Srpskoj.

Konkurs je otvoren do 30.11.2026. godine, a detaljne informacije o uslovima i načinu prijave na konkurs dostupne su na internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske: www.vladars.rs .