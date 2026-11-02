Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Raspisan Konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2026/27. godinu.
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je danas ( četvrtak, 29.10.2026. godine) Konkurs za sufinansiranje međunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja za akademsku 2026/27. godinu.
1. odlazak redovnih studenata sva tri ciklusa studija sa akreditovanih javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske, radi studiranja na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse u inostranstvu,
2. odlazak akademskog osoblja sa akreditovanih javnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske u inostranstvo radi obrazovnog i/ili naučnoistraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama i/ili naučnoistraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama i skupovima u inostranstvu,
3. dolazak studenata sva tri ciklusa studija sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi studiranja na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, kao i radi obavljanja stručne studentske prakse na visokoškolskim ustanovama i/ili naučnoistraživačkim ustanovama, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama u Republici Srpskoj,
4. dolazak akademskog osoblja sa akreditovanih visokoškolskih ustanova iz inostranstva radi obrazovnog i/ili naučnoistraživačkog, odnosno kulturno-umjetničkog rada na visokoškolskim ustanovama i/ili naučnoistraživačkim, odnosno kulturno-umjetničkim ustanovama i skupovima u Republici Srpskoj.
Konkurs je otvoren do 30.11.2026. godine, a detaljne informacije o uslovima i načinu prijave na konkurs dostupne su na internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske: www.vladars.rs .
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu