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Dodik o RTRS-u: Plate radnicima u naredna dva-tri dana

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01.11.2026 20:59

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Sutra ćemo riješiti model po kome će biti isplaćene zaostale zarade zaposlenima u RTRS-u i omogućiti nesmetano funkcionisanje Javnog servisa Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Zaposleni će plate primiti u naredna dva-tri dana", kaže Dodik.

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Milorad Dodik

RTRS

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