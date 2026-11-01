Dodik o RTRS-u: Plate radnicima u naredna dva-tri dana

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Sutra ćemo riješiti model po kome će biti isplaćene zaostale zarade zaposlenima u RTRS-u i omogućiti nesmetano funkcionisanje Javnog servisa Republike Srpske, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Zaposleni će plate primiti u naredna dva-tri dana", kaže Dodik. Sutra ćemo riješiti model po kome će biti isplaćene zaostale zarade zaposlenima u RTRS-u i omogućiti nesmetano funkcionisanje Javnog servisa Republike Srpske. Zaposleni će plate primiti u naredna dva-tri dana. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 1, 2026

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