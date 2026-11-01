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Stanković: Radnik treba bolje i dostojanstvenije da živi

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01.11.2026 20:24

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Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске
Foto: ATV

Moramo povećati plate kao želimo da se standard radnika poboljša, rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

"Ovo je vrijeme kada se pregovara o najnižoj plati, o svim platama u Republici Srpskoj. Ako želimo da se poboljša standard radnika, mi plate moramo povećati i to je osnovni zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske", kaže Goran Stanković.

Prema njegovim riječima, povećanje plate u smislu pokrivanja troškova inflacije nije dovoljno, potrebno je da povećanje plata osjeti budžet svakog radnika.

"Osim tih osnovnih potreba, da radnik počne bolje i dostojanstvenije da živi jer situacija kakvu imamo sada stvarno nije na zadovoljavajućem nivou. Ako nešto pod hitno ne učinimo situacija, nažalost, neće biti niti malo svijetla", kaže Stanković.

Argumenti za povećanje plata su na strani radnika, kaže Stanković te dodaje da je dosadašnje povećanje primanja inflacija pojela.

Opširnije u video prilogu....

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Tagovi :

Plata

povećanje plata

Republika Srpska

Inflacija

Goran Stanković

Savez sindikata Republike Srpske

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