Milunović: Realno da prosječna neto plata bude 1.000 evra

Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović ocijenio je da je realno da prosječna neto plata u Srpskoj u narednih nekoliko mjeseci bude 1.000 evra.

"Trenutna prosječna neto plata je 1.727 KM i nominalno je veća za oko 10 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a realno za 4,6 odsto. To je pokazatelj da su u ovom periodu plate rasle više od povećanja cijena što je jako poželjno", izjavio je Milunović u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

Prema njegovim riječima, postoje sektori u kojima je plata viša od prosječne, a u nekima je i manja.

"Ako poredimo petogodišnji period, plate su u odnosu na avgust ili septembar 2021. godine veće za oko 65 odsto. Cijene su rasle i ugrozile su taj rast plate, ali nisu do te mjere da bi ugrozile realni rast plate koji je u ovom periodu veći od 20 odsto što je izuzetno važno", objasnio je Milunović.

On ukazuje da je ovo pokazatelj da se prati tržište rada, inflatorni šokovi, te adekvatno reaguje.

NAJVIŠE ZAPOSLENIH U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI I TRGOVINI

"Broj zaposlenih se kreće oko 290.000 i veći je u odnosu na prethodnu godinu. Dva sektora su dominantna kada su u pitanju zaposleni, a to su prerađivačka industrija i trgovina koji zapošljavaju više od trećine ukupno zaposlenih", naglasio je Milunović.

Na pitanje koliki broj publikacija godišnje objavi Zavod za statistiku Republike Srpske, Milunović odgovara da se publikuje 500 različitih izdanja, što ovu ustanovu čini najznačajnijim izdavače na ovim prostorima.

"Imamo godišnje oko 240 raznih statističkih istraživanja. Trudimo se da svim korisnicima približimo statistiku jer je ona vrlo moćan alat za donošenje odluka", istakao je Milunović.