Rubio: Svijetu je potrebno više energije, a ne oduzimanje ili tranzicija

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da SAD predvode napore za jačanje globalne energetske bezbjednosti i prosperitetnije budućnosti.

"Svijetu je potrebno više energije, a ne oduzimanje ili tranzicija - radi budućeg prosperiteta", objavio je Rubio na "Iksu".

On je dodao da "to znači više izvora energije, više dobavljača za ekonomiju i više ruta za isporuke".