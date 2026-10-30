Rubio: Svijetu je potrebno više energije, a ne oduzimanje ili tranzicija

Autor:ATV redakcija
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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da SAD predvode napore za jačanje globalne energetske bezbjednosti i prosperitetnije budućnosti.
"Svijetu je potrebno više energije, a ne oduzimanje ili tranzicija - radi budućeg prosperiteta", objavio je Rubio na "Iksu".
On je dodao da "to znači više izvora energije, više dobavljača za ekonomiju i više ruta za isporuke".
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