Logo

Rubio: Svijetu je potrebno više energije, a ne oduzimanje ili tranzicija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 22:32

Komentari:

0
Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da SAD predvode napore za jačanje globalne energetske bezbjednosti i prosperitetnije budućnosti.

"Svijetu je potrebno više energije, a ne oduzimanje ili tranzicija - radi budućeg prosperiteta", objavio je Rubio na "Iksu".

On je dodao da "to znači više izvora energije, više dobavljača za ekonomiju i više ruta za isporuke".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Amerika

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новац

Ekonomija

Kako do plate od 2.000 KM u Srpskoj, i to bez šefa nad glavom

10 h

1
Плодови боровнице, Србац

Ekonomija

Dobra zarada: Ovo voće u prvoj godini može donijeti i do 80.000 evra

11 h

0
Гугл претраживач претрага интернет

Ekonomija

Najgori dan u istoriji Gugla

12 h

0
Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.

Ekonomija

Očinstvo ga koštalo posla: Dobio otkaz zbog djeteta, pa dobio 7.500 evra

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima