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Lavrov o zamrznutoj ruskoj imovini: Nema napretka!

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30.10.2026 22:50

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da nema napretka kada se radi o pitanju vraćanja ruske diplomatske imovine zamrznute u SAD.

"Diplomatska imovina jeste pomenuta, ali nema napretka u vezi s tim, iako se nastavljaju kontakti stručnjaka. Ali to vam je kao da presipate iz šupljeg u prazno", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka Grupe 20 /G20/ u Atlanti.

Lavrov je istakao da je održao "dobar razgovor" sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom na marginama sastanka G20, te da je razgovor bio kratak jer Rubio "ima mnogo stvari za koje je odgovoran zbog kojih ne može da potroši puno vremena na kontakte izvan formata G20".

Šef ruske diplomatije naveo je da je sa Rubiom razgovarao o bilateralnim odnosima Rusije i SAD, kao i o saradnji te dvije zemlje u okviru međunarodnih platformi.

Sastanak G20 počeo je danas u Atlanti i završava se sutra.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Evropska unija

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