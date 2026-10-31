BDP Srpske mogao bi dostići 20 milijardi KM

Do kraja ove godine bruto društveni proizvod /BDP/ Republike Srpske mogao bi dostići 20 milijardi KM, izjavio je Srni direktor Zavoda za statistiku Srpske Darko Milunović.

Milunović je istakao da će ovogodišnji BDP biti za 50 odsto veći nego prije pet godina.

"Posljednji izvještaj za kraj 2025. godine pokazao je da je BDP iznosio 18,7 milijardi KM. Uzimajući kretanja posljednjih pet godina i sam početak ove, vrlo realna pretpostavka je da BDP do kraja godine dostigne 20 milijardi KM", rekao je Milunović podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

On je naglasio da se posljednjih pet godina bilježe pozitivne stope, odnosno rast BDP-a, što je vrlo značajan pokazatelj ekonomske aktivnosti.

"Ne smijemo zaboraviti da je bila korona, pa transportna kriza, geopolitička zaoštravanja, inflatorni šokovi i kroz sve to je Republika Srpska uspjela zadržati pozitivne stope BDP-a i na kvartalnom i na godišnjem nivou", istakao je Milunović.

On je naglasio da je u devet mjeseci ove godine pokrivenost uvoza izvozom oko 65 odsto.

"Izvoz je blago opao, a uvoz je malo rastao. Ne smijemo zaboraviti da je prije 20 godina pokrivenost uvoza izvozom bila jedna trećina, odnosno oko 33 odsto, tako da su ovo mnogo bolji podaci", kaže Milunović.

Milunović je ukazao na to da su najveći spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske Srbija i Hrvatska.