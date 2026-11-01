Dodik: Srbija i Srpska čuvaće svoje veze i to neće promijeniti ni stotinu pokvarenih autošovinista, a kamoli jedna Biserko

"Sonja Biserko čak i promjene u Srbiji mjeri nadom da će oslabiti veze Beograda i Banjaluke. Kao da Srbija može napredovati jedino ako okrene leđa Republici Srpskoj. U toj izopačenoj viziji srpska bliskost je krivica, a odricanje od sopstvenog naroda i svega srpskog dokaz demokratičnosti. Jadno, čak i za nju. Kaže da je Srbija okupljala Srbe u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. A koga je trebalo da okuplja? Eskime, Indijance, Arape, muslimane…", napisao je Dodik na Iks-u.

Ako se Srbija, dodaje on, u kojoj su 85 odsto stanovnika Srbi, pravoslavci, odrekne Srba koji žive van njenih granica, šta je sljedeće?

"Da se odrekne Srba koji žive u njoj da bi Biserko bila zadovoljna! Što je Sonji milo, to joj se i snilo, ali ovaj san joj se neće ostvariti. Srbiju i Srpsku povezuju narod, porodice, istorija i kultura. Te veze nije stvorila jedna vlast i neće ih pokidati izopačene želje nekoga ko više od trideset godina živi od mržnje prema svemu srpskom i ko protiv zemlje u kojoj živi svjedoči u Hagu. A poruka da mladima u Srbiji treba "vodič" do pravih informacija najbolje pokazuje gdje prestaje njeno povjerenje u novu generaciju. Izgleda da su dovoljno zreli da mijenjaju vlast, ali im za sopstvene zaključke ipak treba njeno starateljstvo", kaže on.

Tužan je život koji se proživi u mržnji, a posebno u mržnji prema sopstvenoj zemlji. Sonja Biserko čak i promjene u Srbiji mjeri nadom da će oslabiti veze Beograda i Banjaluke. Kao da Srbija može napredovati jedino ako okrene leđa Republici Srpskoj. U toj izopačenoj viziji srpska bliskost je krivica, a odricanje od sopstvenog naroda i svega srpskog dokaz demokratičnosti. Jadno, čak i za nju. Kaže da je Srbija okupljala Srbe u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. A koga je trebalo da okuplja? Eskime, Indijance, Arape, muslimane… Ako se Srbija, u kojoj su 85% stanovnika Srbi, pravoslavci, odrekne Srba koji žive van njenih granica, šta je sljedeće? Da se odrekne Srba koji žive u njoj da bi Biserko bila zadovoljna! Što je Sonji milo, to joj se i snilo, ali ovaj san joj se neće ostvariti. Srbiju i Srpsku povezuju narod, porodice, istorija i kultura. Te veze nije stvorila jedna vlast i neće ih pokidati izopačene želje nekoga ko više od trideset godina živi od mržnje prema svemu srpskom i ko protiv zemlje u kojoj živi svjedoči u Hagu. A poruka da mladima u Srbiji treba "vodič" do pravih informacija najbolje pokazuje gdje prestaje njeno povjerenje u novu generaciju. Izgleda da su dovoljno zreli da mijenjaju vlast, ali im za sopstvene zaključke ipak treba njeno starateljstvo. Ne razumije Biserko da su se oni borili za promjenu vlasti, a ne za promjenu nacionalnog identiteta i nacionalne istorije. Podržava ih dok u njima prepoznaje priliku za ostvarenje svojih bolesnih ciljeva, a onda bi da im propisuje šta da čitaju i kako da razumiju pročitano. U tom “priručniku” sigurno će biti preporuka da zaborave Jasenovac, Staru Gradinu, Banjicu, Staro sajmište, Prebilovce, Kragujevac, Brod na Drini, Kosovo i Metohiju, Bratunac, Kravicu… Ali neće biti šta da pamte. Je li treba da porušimo sve naše spomenike, preoremo sva naša groblja, zaboravimo sve naše žrtve i crne marame da bi Biserko opravdala svaki evro što dobije? Na kraju krajeva, upravo ona koja je plaćena kako da misli nema nikakav kredibilitet da bilo kome kroji stavove. I koliko morate da budete otuđeni od stvarnosti da očekujete da će bilo ko takve stavove uzeti zaozbiljno? Biserko nudi i uputstvo medijima kako da se ponašaju. Sve će biti da je ni oni ne slušaju, zato lekcije drži preko onih iz Sarajeva. Priželjkuje "drugu opciju" u Srpskoj, a ona koja se nudi da bude tutor mladima u Srbiji čak ne zna da je ovdje prije manje od mjesec dana narod izabrao svoje predstavnike i najveće povjerenje ponovo dao SNSD-u. Toliko o njenoj informisanosti i kapacitetu da bilo kome drži lekcije. Može Sonja Biserko čekati Srbiju koja će se odreći Srpske. Ali očekivanja jednog mrzitelja i autošoviniste nisu obaveza našeg naroda. Srbija i Srpska čuvaće svoje veze i to neće promijeniti ni stotinu pokvarenih autošovinista, a kamoli jedna Biserko. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 1, 2026

Dodik smatra da Biserko ne razumije da su se oni borili za promjenu vlasti, a ne za promjenu nacionalnog identiteta i nacionalne istorije.

"Podržava ih dok u njima prepoznaje priliku za ostvarenje svojih bolesnih ciljeva, a onda bi da im propisuje šta da čitaju i kako da razumiju pročitano. U tom "priručniku" sigurno će biti preporuka da zaborave Jasenovac, Staru Gradinu, Banjicu, Staro sajmište, Prebilovce, Kragujevac, Brod na Drini, Kosovo i Metohiju, Bratunac, Kravicu… Ali neće biti šta da pamte. Je li treba da porušimo sve naše spomenike, preoremo sva naša groblja, zaboravimo sve naše žrtve i crne marame da bi Biserko opravdala svaki evro što dobije? Na kraju krajeva, upravo ona koja je plaćena kako da misli nema nikakav kredibilitet da bilo kome kroji stavove. I koliko morate da budete otuđeni od stvarnosti da očekujete da će bilo ko takve stavove uzeti zaozbiljno? Biserko nudi i uputstvo medijima kako da se ponašaju", navodi Dodik.

Sve će biti da je ni oni ne slušaju, zato lekcije drži preko onih iz Sarajeva.

"Priželjkuje "drugu opciju" u Srpskoj, a ona koja se nudi da bude tutor mladima u Srbiji čak ne zna da je ovdje prije manje od mjesec dana narod izabrao svoje predstavnike i najveće povjerenje ponovo dao SNSD-u. Toliko o njenoj informisanosti i kapacitetu da bilo kome drži lekcije. Može Sonja Biserko čekati Srbiju koja će se odreći Srpske. Ali očekivanja jednog mrzitelja i autošoviniste nisu obaveza našeg naroda. Srbija i Srpska čuvaće svoje veze i to neće promijeniti ni stotinu pokvarenih autošovinista, a kamoli jedna Biserko", poručio je Dodik.