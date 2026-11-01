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Dodik: Srbija i Srpska čuvaće svoje veze i to neće promijeniti ni stotinu pokvarenih autošovinista, a kamoli jedna Biserko

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01.11.2026 13:01

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Tužan je život koji se proživi u mržnji, a posebno u mržnji prema sopstvenoj zemlji, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"Sonja Biserko čak i promjene u Srbiji mjeri nadom da će oslabiti veze Beograda i Banjaluke. Kao da Srbija može napredovati jedino ako okrene leđa Republici Srpskoj. U toj izopačenoj viziji srpska bliskost je krivica, a odricanje od sopstvenog naroda i svega srpskog dokaz demokratičnosti. Jadno, čak i za nju. Kaže da je Srbija okupljala Srbe u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. A koga je trebalo da okuplja? Eskime, Indijance, Arape, muslimane…", napisao je Dodik na Iks-u.

Ako se Srbija, dodaje on, u kojoj su 85 odsto stanovnika Srbi, pravoslavci, odrekne Srba koji žive van njenih granica, šta je sljedeće?

"Da se odrekne Srba koji žive u njoj da bi Biserko bila zadovoljna! Što je Sonji milo, to joj se i snilo, ali ovaj san joj se neće ostvariti. Srbiju i Srpsku povezuju narod, porodice, istorija i kultura. Te veze nije stvorila jedna vlast i neće ih pokidati izopačene želje nekoga ko više od trideset godina živi od mržnje prema svemu srpskom i ko protiv zemlje u kojoj živi svjedoči u Hagu. A poruka da mladima u Srbiji treba "vodič" do pravih informacija najbolje pokazuje gdje prestaje njeno povjerenje u novu generaciju. Izgleda da su dovoljno zreli da mijenjaju vlast, ali im za sopstvene zaključke ipak treba njeno starateljstvo", kaže on.

Dodik smatra da Biserko ne razumije da su se oni borili za promjenu vlasti, a ne za promjenu nacionalnog identiteta i nacionalne istorije.

"Podržava ih dok u njima prepoznaje priliku za ostvarenje svojih bolesnih ciljeva, a onda bi da im propisuje šta da čitaju i kako da razumiju pročitano. U tom "priručniku" sigurno će biti preporuka da zaborave Jasenovac, Staru Gradinu, Banjicu, Staro sajmište, Prebilovce, Kragujevac, Brod na Drini, Kosovo i Metohiju, Bratunac, Kravicu… Ali neće biti šta da pamte. Je li treba da porušimo sve naše spomenike, preoremo sva naša groblja, zaboravimo sve naše žrtve i crne marame da bi Biserko opravdala svaki evro što dobije? Na kraju krajeva, upravo ona koja je plaćena kako da misli nema nikakav kredibilitet da bilo kome kroji stavove. I koliko morate da budete otuđeni od stvarnosti da očekujete da će bilo ko takve stavove uzeti zaozbiljno? Biserko nudi i uputstvo medijima kako da se ponašaju", navodi Dodik.

Sve će biti da je ni oni ne slušaju, zato lekcije drži preko onih iz Sarajeva.

"Priželjkuje "drugu opciju" u Srpskoj, a ona koja se nudi da bude tutor mladima u Srbiji čak ne zna da je ovdje prije manje od mjesec dana narod izabrao svoje predstavnike i najveće povjerenje ponovo dao SNSD-u. Toliko o njenoj informisanosti i kapacitetu da bilo kome drži lekcije. Može Sonja Biserko čekati Srbiju koja će se odreći Srpske. Ali očekivanja jednog mrzitelja i autošoviniste nisu obaveza našeg naroda. Srbija i Srpska čuvaće svoje veze i to neće promijeniti ni stotinu pokvarenih autošovinista, a kamoli jedna Biserko", poručio je Dodik.

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Milorad Dodik

Sonja Biserko

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