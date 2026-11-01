Budimir: Šesti odred Specijalne brigade policije podnio veliku žrtvu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da je Šesti odred Specijalne brigade policije bio jedan od najelitnijih odreda ove brigade, čiji su pripadnici zajedno sa Vojskom Republike Srpske izvršavali najsloženije zadatke u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Budimir je istakao da je 13 poginulih pripadnika odreda, od kojih devet direktno u borbenim dejstvima, pokazatelj velike žrtve koju je ova jedinica podnijela u ratu.

"MUP Republike Srpske nastoji da pomogne veteranima i porodicama poginulih boraca. Prioritet prilikom zapošljavanja u MUP-u imaju prvo članovi porodica poginulih boraca", rekao je Budimir novinarima u Zalužanima.

On je naglasio da MUP Srpske obilježavanjem godišnjica od formiranja policijskih odreda pokazuje da pamti njihovu žrtvu.

"Bez te žrtve ne bi bilo ni Republike Srpske", poručio je Budimir.

Predsjednik Udruženja veterana Šestog odreda Specijalne brigade policije Goran Sladojević rekao je da je ovaj odred formiran 1. novembra 1992. godine u sastavu Specijalne brigade policije pri MUP-u Republike Srpske.

On je naveo da je prvi komandant Specijalne brigade policije bio general policije Milenko Karišik, dok je prvi komandant Šestog odreda u Banjaluci bio Brane Pećanac.

Sladojević je podsjetio da je 1994. godine za komandanta Šestog odreda postavljen Dragan Lukač, a na čelo Specijalne brigade policije došao je general Goran Sarić.

"Šesti odred učestvovao je u borbenim dejstvima širom Republike Srpske, na području Prvog i Drugog krajiškog korpusa, Drinskog, Sarajevsko-romanijskog i Hercegovačkog korpusa, izvršavajući najsloženije zadatke u sadejstvu sa drugim odredima", rekao je Sladojević.

On je naveo da je odred odlikovan Ordenom Karađorđeve zvijezde, dok su njegovi pripadnici odlikovani i Ordenom Miloša Obilića, Medaljom Milana Tepića i Medaljom Petra Mrkonjića.

Povodom 34 godine od osnivanja Šestog odreda danas je služen parastos u Spomen-crkvi Svetog arhangela Mihaila u Zalužanima, položeni su vijenci na spomenik poginulim pripadnicima, a posjećena je i Spomen-soba u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici.

U okviru obilježavanja prethodno je održano i takmičenje veterana u streljaštvu na strelištu Centra za obuku u Zalužanima, te prijem za predsjednike udruženja veterana kod komandanta Specijalne antiterorističke jedinice, prenosi Srna.