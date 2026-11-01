Obilježavanje 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske obilježiće danas u Zalužanima 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije, a obilježavanju će prisustvovati i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Tim povodom biće služen parastos u Spomen-crkvi Svetog arhangela Mihaila i položeni vijenci na spomenik poginulim pripadnicima Šestog odreda, najavljeno je iz MUP-a Republike Srpske.

Predviđen je i obilazak Spomen-sobe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici koja čuva uspomene na sve pripadnike Specijalne brigade policije i njihove herojske podvige.

Obilježavanje je zakazano u 11.00 časova u Centra za obuku u Zalužanima kod Banjaluke, prenosi Srna.