Obilježavanje 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske obilježiće danas u Zalužanima 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije, a obilježavanju će prisustvovati i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Tim povodom biće služen parastos u Spomen-crkvi Svetog arhangela Mihaila i položeni vijenci na spomenik poginulim pripadnicima Šestog odreda, najavljeno je iz MUP-a Republike Srpske.
Predviđen je i obilazak Spomen-sobe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici koja čuva uspomene na sve pripadnike Specijalne brigade policije i njihove herojske podvige.
Obilježavanje je zakazano u 11.00 časova u Centra za obuku u Zalužanima kod Banjaluke, prenosi Srna.
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