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Obilježavanje 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije

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01.11.2026 08:03

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Министарство унутрашњих послова Републике Српске припадник МУП-а Српске
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske obilježiće danas u Zalužanima 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije, a obilježavanju će prisustvovati i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Tim povodom biće služen parastos u Spomen-crkvi Svetog arhangela Mihaila i položeni vijenci na spomenik poginulim pripadnicima Šestog odreda, najavljeno je iz MUP-a Republike Srpske.

Predviđen je i obilazak Spomen-sobe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici koja čuva uspomene na sve pripadnike Specijalne brigade policije i njihove herojske podvige.

Obilježavanje je zakazano u 11.00 časova u Centra za obuku u Zalužanima kod Banjaluke, prenosi Srna.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Policija

Godišnjica

Centar za obuku Zalužani

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