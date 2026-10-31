Jovanović: Raduje zbližavanje stavova Rusije i SAD o potrebi da se u BiH odlučuje bez tutora

Bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović izjavio je Srni da raduje što je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o BiH došlo do izražaja zbližavanja američkih stavova sa stavovima Moskve da domaće institucije treba da preuzmu odgovornost za stanje, rješavanje problema i budućnost BiH, što je najprincipijelnije i najbolje.

On je ukazao na to da su godinama unazad njemački i neki drugi predstavnici u BiH, umjesto da olakšaju tranziciju, u stvari sprečavali preuzimanje odgovornosti institucija BiH i institucija entiteta, čemu se sada vidi kraj.

"Mogu samo da poželim da se ovaj trend likvidacije tutorskog odnosa i tutorske politike pojedinih evropskih zemalja, prije svega Njemačke, privede kraju i postane dio istorije, a ne neke stvarnosti, pogotovo ne budućnosti", rekao je Jovanović.

Jovanović je podsjetio da je Rusija od samog početka insistirala na okončanju funkcije visokog predstavnika za BiH, a da je bivši predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević, još u vrijeme prvih sastanaka koji su bili posvećeni primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, govorio da je to vrlo privremena funkcija i da je neophodno da institucije BiH i institucije entiteta preuzmu odgovornost za stanje, za rješavanje problema i za razvoj BiH.

"On je, naime i tada predviđao da visoki predstavnik može samo da oteža proces tranzicije i stabilizaciju i realizaciju jednog potencijala koji postoji među stranama u BiH. Dobro je što je Rusija od samog početka stala iza takvog stava i što ga se i danas dosljedno drži, a svi razlozi za to su postali potpuno jasni", rekao je on.

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Ponovio je da je ono što raduje i što treba pozdraviti određena "evolucija odnosa SAD po pitanjima važnim za BiH", koji su ranije, kako je naveo, bili istovjetni stavovima evropskih zemalja i EU.

"Mislim da je to rezultat njihove globalne procjene da Evropa vodi pogrešnu politiku pod uticajem najmoćnijih evropskih zemalja, prije svega Njemačke. Dok je nama, našem narodu i Republici Srpskoj bilo jasno da se njemački i ostali predstavnici ponašaju kao tutori i kao gaulajteri i podsjećaju na neka prošla istorijska vremena, dotle je to bilo manje jasno na drugim stranama i SAD", naveo je Jovanović.

Naglasio je da sada, kada je konačno pod tim uticajem sklonjen Kristijan Šmit i nađeno privremeno rješenje u američkom predstavniku, taj pozitivni uticaj SAD dobija na značenju.