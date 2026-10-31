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Šolaja: Organi vlasti treba da se konstituišu i počnu da funkcionišu

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31.10.2026 12:08

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Милош Шолаја
Foto: ATV

Organi vlasti u BiH treba da se nakon izbora konstituišu i počnu da funkcionišu, što proizilazi i iz zaključka Savjeta bezbjednosti UN da su izbori protekli mirno i kvalitetno u demokratskoj atmosferi, rekao je profesor Fakulteta političkih nauka u Banjaluci Miloš Šolaja.

"Sjednica Savjeta bezbjednosti predstavlja jednu od ključnih prekretnica i dosta je instruktivna kuda treba i kako treba da se razvija BiH postavljena na svoje unutrašnje temelje", naglasio je Šolaja za Srnu.

On je naveo da je na sjednici iznesen zajednički stav, da visoki predstavnik treba da napusti BiH.

"Na taj način treba da prestane bilo kakvo funkcionisanje kancelarije visokog predstavnika koja ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i da Savjet za implementaciju mira više nema nikakvu svrhu ni cilj", istakao je Šolaja.

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On je rekao da su SAD na sjednici potvrdile da neće odustati od ranijeg stava, da se neće miješati u unutrašnju izgradnju država i da će to prepustiti domaćim institucijama, dok je Rusija podržala izvještaj Vlade Republike Srpske.

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Republika Srpska

Miloš Šolaja

Savjet bezbjednosti

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