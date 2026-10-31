"Tri najveće sile poručile da je OHR-u isteklo vrijeme"

Od ključne je važnosti da se sve glasnije govori o okončanju međunarodnog upravljanja i uloge OHR-a u BiH. Vrijeme je da odgovornost preuzmu domaće institucije, ističe Savo Minić. Posebno ohrabruju, kaže, poruke predstavnika Kine i Amerike da budućnost BiH mora biti u rukama njenih naroda i izabranih predstavnika.

“Republika Srpska godinama ukazuje da su dijalog, dogovor i poštovanje Dejtonskog sporazuma jedini put ka stabilnosti. Vrijeme je da odgovornost preuzmu domaće institucije, a da odluke o našoj budućnosti donosimo sami, uz puno uvažavanje prava sva tri konstitutivna naroda”, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Najvažnije je, prema ocjeni Nenada Stevandića, to što su SAD, Rusija i Kina tokom sjednice iznijele stavove koji idu u prilog okončanju međunarodnog upravljanja i zatvaranju OHR-a. Stevandić ističe da izvještaji i pokušaji da se kroz OHR utiče na političke procese u BiH neće promijeniti takav odnos.

„Ovo je mnogo važnije od stava onih koji misle da će se zloupotrebom OHR-a i njegovim izvještajima nešto promijeniti u Savjetu bezbjednosti UN - neće, svi će biti protiv OHR-a. U bošnjačkoj javnosti postoji narativ da njih OHR čuva. Misim da on njih čuva samo da se ne dogovaraju sa Srbima. Vjerovatno će i oni biti svjesni da je OHR samo prepreka, a ne čuvar Bi“, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.

Po običaju, Denis Bećirović je sjednicu Savjeta bezbjednosti iskoristio za optužbe na račun Republike Srpske i Srbije. Posebno mu je, čini se, zasmetao stav Sjedinjenih država, koji je, kaže, posljedica lobiranja Republike Srpske. Rukovodstvo Srpske optužio je za pokušaje destabilizacije Dejtonskog sporazuma i ugrožavanje mira u BiH. Željka Cvijanović ističe da njegovo obraćanje nije bilo usaglašeno u Predsjedništvu BiH, te da predstavlja isključivo njegov lični politički stav.

„Vidjela se jasna razlika između onih koji zagovaraju vječne intervencije i onih koji govore o potrebi da se okonča era neustavnog nametanja. Posebno je važno što je tijekom sjednice potvrđeno da postoji sve izraženije razumijevanje da se politička pitanja u BiH moraju rješavati unutarnjim dogovorom, a ne nametanjem izvana. Republika Srpska ostaje određena za očuvanje mira, stabilnosti i ustavne pozicije konstitutivnih naroda koji putem dijaloga treba da oblikuju budućnost BiH“, rekla je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

Na potrebu usaglašavanja stavova unutar Predsjedništva BiH ukazuje i Radomir Ilić. Ističe da se u ime BiH može govoriti samo na osnovu zajednički dogovorene pozicije, a ukoliko saglasnosti nema, trebalo bi jasno naglasiti čiji se stavovi iznose.

„Potrebni su nam hrabrost i vizija da izgradimo novi politički pristup, koji je danas demonstriran ovdje i za koji smatramo da je koristan i od pomoći. On može da pomogne u prevazilaženju postojećih unutrašnjih nesuglasica, jer će pomoći više nego unutrašnje podjele“, rekao je stalni predstavnik Srbije u UN-u Radomir Ilić.

Na sjednici Savjeta bezbjednosti poručeno je i da izabrani lideri u BiH imaju puna ovlaštenja da što prije pristupe formiranju vlasti i uspostavljanju institucija u skladu sa Ustavom. Lučijano Kaluža ističe da političke stranke iz Sarajeva moraju da uvaže poruke međunarodnih predstavnika i činjenicu da politika blokada i zatvaranja, koju su zastupali, nema podršku kakvu su očekivali, posebno ne od Sjedinjenih Država.

„Republika Srpska je zbog stava da treba razgovarati unutar BiH bez stranih predstavnika koji bi se miješali u njihove dogovore, bila kažnjena i to je paradoks. Sada se to vraća u smislu stava SAD koji kaže- morate vi razgovarati i način na koji budete razgovarali unutar BiH u stvari je i način kako će biti ugašen OHR“, rekao je stručnjak za međunarodne odnose, Lučijano Kaluža.

Sudeći po diskusijama predstavnika Sjedinjenih država, Rusije i Kine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, trenutak okončanja međunarodne supervizije u BiH sve je bliži. Protiv toga ponovo je bilo tek nekoliko zapadno-evropskih zemalja i Denis Bećirović. I dok su se tokom sjednice ponovo pokazale podjele među međunarodnim predstavnicima o budućnosti OHR-a, saglasnost je postignuta o produženju mandata misije EUFOR Altea za još godinu dana. Rezoluciju je podržalo svih 15 članica Savjeta bezbjednosti.