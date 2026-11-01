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Dodik: Srpska i Srbija ujedinjene u bolu za novosadskim žrtvama

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01.11.2026 10:10

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лидер СНСД-а на конференцији за медије
Foto: ATV

Navršava se još jedna tužna godišnjica tragedije u Novom Sadu koja je potresla srpski narod, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

- I danas se Republika Srpska, zajedno sa Srbijom, s tugom i poštovanjem prisjeća stradalih. Srpska i Srbija jedinstvene su i u svom bolu i u svojoj snazi - napisao je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

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