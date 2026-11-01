Dodik: Srpska i Srbija ujedinjene u bolu za novosadskim žrtvama

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Navršava se još jedna tužna godišnjica tragedije u Novom Sadu koja je potresla srpski narod, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
- I danas se Republika Srpska, zajedno sa Srbijom, s tugom i poštovanjem prisjeća stradalih. Srpska i Srbija jedinstvene su i u svom bolu i u svojoj snazi - napisao je Dodik na Iksu.
Navršava se još jedna tužna godišnjica tragedije u Novom Sadu koja je potresla srpski narod.
I danas se Republika Srpska, zajedno sa Srbijom, s tugom i poštovanjem prisjeća stradalih.
Srpska i Srbija jedinstvene su i u svom bolu i u svojoj snazi.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 1, 2026
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