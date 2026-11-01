Dodik: Republika Srpska otvorena za saradnju sa privrednicima iz regiona

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Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Republika Srpska otvorena za saradnju i povezivanje s privrednicima iz regiona.

"Naš prioritet je ekonomsko jačanje Srpske, razvoj domaće proizvodnje i prerađivačke industrije", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks". On je u osvrtu na proteklu sedmicu naveo da je prisustvovao Drugom regionalnom samitu trgovine u Banjaluci, gdje je istaknuto da je važno uklanjati prepreke u poslovanju kako bi domaći proizvodi lakše stizali do kupaca i novih tržišta. Republika Srpska je otvorena za saradnju i povezivanje s privrednicima iz regiona. Naš prioritet je ekonomsko jačanje Srpske, razvoj domaće proizvodnje i prerađivačke industrije. Tokom sedmice prisustvovao sam Drugom regionalnom samitu trgovine u Banjaluci, gdje je istaknuto da je važno uklanjati prepreke u poslovanju kako bi domaći proizvodi lakše stizali do kupaca i novih tržišta. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 1, 2026

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