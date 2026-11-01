Logo

Dodik: Republika Srpska otvorena za saradnju sa privrednicima iz regiona

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 08:50

Komentari:

5
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je Republika Srpska otvorena za saradnju i povezivanje s privrednicima iz regiona.

"Naš prioritet je ekonomsko jačanje Srpske, razvoj domaće proizvodnje i prerađivačke industrije", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je u osvrtu na proteklu sedmicu naveo da je prisustvovao Drugom regionalnom samitu trgovine u Banjaluci, gdje je istaknuto da je važno uklanjati prepreke u poslovanju kako bi domaći proizvodi lakše stizali do kupaca i novih tržišta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Saradnja

Republika Srpska

privreda

privrednici

Komentari (5)

Više iz rubrike

Министарство унутрашњих послова Републике Српске припадник МУП-а Српске

Republika Srpska

Obilježavanje 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije

2 h

0
Милорад Додик се очекује на великом скупу МАГА покрета на имању Доналда Трампа

Republika Srpska

Milorad Dodik se očekuje na velikom skupu MAGA pokreta na imanju Donalda Trampa

13 h

15
Званичници Републике Српске коментарисали су поруке изнесене на сједници Савјета безбједности УН о будућности БиХ, улози ОХР-а и потреби да домаће институције преузму одговорност за доношење одлука.

Republika Srpska

"Tri najveće sile poručile da je OHR-u isteklo vrijeme"

15 h

8
Јовановић: Радује зближавање ставова Русије и САД о потреби да се у БиХ одлучује без тутора

Republika Srpska

Jovanović: Raduje zbližavanje stavova Rusije i SAD o potrebi da se u BiH odlučuje bez tutora

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima