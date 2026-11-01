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Obilježavanje 34 godine od formiranja Šestog odreda Specijalne brigade policije

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01.11.2026 11:25

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Обиљежавање 34 године од формирања Шестог одреда Специјалне бригаде полиције
Foto: ATV

Služenjem parastosa u Spomen-crkvi Svetog arhangela Mihaila u Zalužanima počelo je obilježavanje 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije.

Obilježavanju prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

34 године од формирања Шестог одреда СБП
34 godine od formiranja Šestog odreda SBP
ATV

Nakon parastosa predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik poginulim pripadnicima Šestog odreda, kao i obilazak Spomen-sobe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, koja čuva uspomene na pripadnike Specijalne brigade policije i njihove podvige.

Залужани годишњица
Zalužani godišnjica
ATV

U okviru obilježavanja prethodno je održano takmičenje veterana u streljaštvu na strelištu Centra za obuku u Zalužanima, te prijem kod komandanta Specijalne antiterorističke jedinice za predsjednike udruženja veterana, prenosi Srna.

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Tagovi :

Centar za obuku Zalužani

Zalužani

Policija

Godišnjica

Željko Budimir

Nenad Stevandić

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