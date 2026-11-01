Obilježavanje 34 godine od formiranja Šestog odreda Specijalne brigade policije

Služenjem parastosa u Spomen-crkvi Svetog arhangela Mihaila u Zalužanima počelo je obilježavanje 34 godine od osnivanja Šestog odreda Specijalne brigade policije.

Obilježavanju prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

34 godine od formiranja Šestog odreda SBP ATV

Nakon parastosa predviđeno je polaganje vijenaca na spomenik poginulim pripadnicima Šestog odreda, kao i obilazak Spomen-sobe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, koja čuva uspomene na pripadnike Specijalne brigade policije i njihove podvige.

Zalužani godišnjica ATV

U okviru obilježavanja prethodno je održano takmičenje veterana u streljaštvu na strelištu Centra za obuku u Zalužanima, te prijem kod komandanta Specijalne antiterorističke jedinice za predsjednike udruženja veterana, prenosi Srna.