Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić, koji je kao kandidat ove stranke odnio ubjedljivo pobjedu na izvorima za predsjednika Republike Srpske, rekao je da je SNSD radio ono što je narod rekao da treba i da je to urodilo ubjedljivom pobjedom na izborima.

Minić je iskazao ponos zbog povjerenja koje je narod dao SNSD-u.

"Oni koji su u drugoj političkoj opciji, pa i to su naša braća. Mi se u kampanji nismo bavili drugima, bavili smo se potrebama svih građana Srpske", rekao je Minić obraćajući se građanima okupljenim na proslavi izborne pobjede SNSD-a u Šekovićima.

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On je zahvalio svima u ime Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika.

"Predsjednik ide sutra u Ameriku. Bili smo u Rusiji i nastavićemo da gradimo naše odnose kako bi se Republika Srpska čula daleko. Predsjednik iz opravdanih razloga večeras nije mogao doći, ali mi je rekao da pozdravim naš narod", rekao je Minić, prenosi Srna.

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Načelnik Šekovića Miladin Lazić zahvalio je stanovništvu ove lokalne zajednice, kao i okolnih opština, a posebno je zahvalio Miniću i rukovodstvu Srpske na dosadašnjem zalaganju za Šekoviće.

Minić: Opravdaćemo podršku naroda, to nam je podstrek, ali i obaveza

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić, koji je kao kandidat ove stranke odnio ubjedljivo pobjedu na izvorima za predsjednika Republike Srpske, izjavio je večeras u Šekovićima da samo ona vlast koja svaki dan bude sa svojim narodom može da opstane.

Minić je zahvalio svim građanima Šekovića i Republike Srpske za podršku na prethodnim izborima, navodeći da je ta podrška veliki podstrek, ali i obaveza.

"Opravdaćemo tu podršku. Moraju osjetiti i Šekovići i cijela Republika Srpska dobru politiku koju smo radili i do sada, a sada je naravno i pojačati" rekao je Minić novinarima.

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Minić je kao predsjednik Vlade Republike Srpske naveo da institucije Srpske žele da isporuče stabilnost i sigurnost.

On je na slavlju u Šekovićima povodom pobjede SNSD-a na izborima rekao je da je Vlada u ovoj opštini podržala niz projekata za dobrobit Šekovića.

"Vlada je ovdje pokrenula projekat rekonstrukcije obale Drinjače koji se privodi kraju. Vidite da kiša pada već dva ili tri dana i treba nam visok vodostaj, ali želimo i da budemo sigurni na visokom vodostaju", istakao je Minić.

Prema njegovim riječima ulaganja u Šekoviće nastaviće se i u narednom periodu.