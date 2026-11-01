Minić u Šekovićima - proslavljena izborna pobjeda SNSD-a

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić posjetio je danas Šekoviće gdje prisustvuje velikoj proslavi u povodu izborne pobjede SNSD-a u toj lokalnoj zajednici.

Proslavi, koja je upriličena na terenima Osnovne škole "Jovan Dučić", prisustvuje oko 1.000 članova i simpatizera SNSD-a.

Pobjeda SNSD-a u Šekovićima potvrda je povjerenja građana u politiku i rezultate koje ta stranka zastupa.

Izborni rezultat predstavlja dodatni podsticaj za nastavak rada na razvoju opštine i realizaciji projekata od značaja za sve njene stanovnike.