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Minić u Šekovićima - proslavljena izborna pobjeda SNSD-a

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01.11.2026 18:04

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Минић у Шековићима - прослављена изборна побједа СНСД-а
Foto: Srna

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić posjetio je danas Šekoviće gdje prisustvuje velikoj proslavi u povodu izborne pobjede SNSD-a u toj lokalnoj zajednici.

Proslavi, koja je upriličena na terenima Osnovne škole "Jovan Dučić", prisustvuje oko 1.000 članova i simpatizera SNSD-a.

Pobjeda SNSD-a u Šekovićima potvrda je povjerenja građana u politiku i rezultate koje ta stranka zastupa.

Izborni rezultat predstavlja dodatni podsticaj za nastavak rada na razvoju opštine i realizaciji projekata od značaja za sve njene stanovnike.

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Tagovi :

SNSD

Savo Minić

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