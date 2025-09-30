Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

Извор:
Годину дана након допинг скандала који је потресао тениску јавност, бивши физиотерапеут Јаника Синера, Ђакомо Налди, коначно је проговорио – без љутње, али не и без бола.
Налди је смијењен из Синеровог тима након што је италијански тенисер двапут био позитиван на клостебол током турнира у Индијан Велсу 2024. године. Испоставило се да је узрок био спреј који је Синер користио за посјекотину на прсту, а који му је дао физиотерапеут Умберто Ферара – садржао је трагове забрањене супстанце, преноси "Телеграф".
Иако је Налди остао у тиму током истраге, Синер га је отпустио неколико дана прије УС Опена 2024, уз образложење да је "изгубио повјерење" у сараднике. Синер је касније постигао договор са Свјетском антидопинг агенцијом и одслужио тромјесечну суспензију, али није пропустио ниједан Грен слем. Оно што је изазвало још већу пометњу јесте чињеница да је након Вимблдона 2025. године Синер вратио Ферару у тим, док је Налдијева судбина остала непромијењена.
У интервјуу за лист "Ла Газетта дело Спорт", Налди је по први пут јавно говорио о свему.
"Никада нисам желио да коментаришем оно што се десило са Синеровим тимом, и наставићу да то не радим. Иако је то инцидент који ме је повриједио, и лично и професионално. Чак и током поступка, увијек смо имали добар однос. Увијек сам се понашао коректно; никада нисам тражио публицитет. Ово су прве званичне изјаве које дајем откако се све догодило", рекао је Налди и додао:
"Понекад су ми стављали ријечи у уста, узете изван контекста, што је изазвало мржњу и контроверзе на друштвеним мрежама. За разлику од других, ја никада нисам рекао ништа о ономе што се догодило, и мислим да је моја искреност била очигледна и цијењена. Разговарали смо, било је срдачно, дијелили смо приватне ствари. Изнад свега, људски однос остаје и после случаја који нас је задесио, и сви знамо да је то била несрећна серија околности".
Налди је рекао да је након раскида сарадње ипак остао у контакту с некима из тима.
"Видио сам Дарена Кејхила, који је увијек био врло љубазан, и срео сам Умберта Ферару. Долазим из кошарке, увијек сам покушавао да унесем тимски дух и у Синеров тим, и то је била једна од највише цијењених ствари. Иако је сарадња завршена, нема зле крви. Оно што се догодило не може да се промијени, али морамо да идемо даље. Живот иде даље".
