Аутор:Сања Трифковић
Коментари:0
Свакодневне падавине ових дана успориле су радове на њивама. Чекају се повољнији услови како би пољопривредници у континуитету завршили овај захтјеван и важан посао.
"Извјесно је да ће се сјетва обављати у другој половини новембра. Прво смо имали проблем око самог орања и то сигурно нису могли људи да уђу у њиве на орање кад је требало. Kонкретно ми смо ишли после, после жетве пшенице одмах све смо изриповали, спремили за уљану репицу, нисмо имали ту неки проблем. Међутим, ево задњих задњих четири, пет дана значи, стало је са сјетвом пшенице и видим да људи покушавају неки, чим се смири вријеме улазе са плуговима", казао је из Удружења пољопривредних произвођача Семберије Бошко Радић.
Климатске промјене све израженије утичу и на рокове на нашим просторима. Неки пољопривредници сматрају да више и нема оптималних рокова, те да боље резултате имају у каснијим сјетвама.
"Најбоља је сјетва негдје од 15. до краја новембра. Значи, то је најоптималније. Ја сам, кажем, један дио посијао, то је неких седам хектара, а имам још сијати неких осам, осам и по хектара, то ћу сијати највјероватније крајем новембра. Значи, једноставно не журим апсолутно. Сматрам, показало се бар, доста људи слиједи ову моју причу да је то добар резултат и да је сигурно успјешно", казао је из Трњаца Раде Јовичевић.
Излазак из оптималних рокова посљедњих година није страно пољопривредницима, кажу стручњаци.
"Излазимо ван оптималних агротехничких рокова, али то ништа није страно пољопривредним произвођачима и пракса је показала да и каснија сјетва може дати изузетно добре резултате, па чак шта више у неким случајевима и боље резултате у односу на ранију сјетву. Ту је потребно извршити одређене наравно корекције, дакле повећање сјетвене норме по јединици површине", истакао је ресор за пружање стручнихх услуга у пољопривреди Ђорђе Глишић.
Усјевима из октобарске сјетве кише су добродошле. Иако се због сувог земљишта и мањка падавина страховало какво ће бити ницање, природа је учинила своје.
"Ово што је сијано негдје од 18.до 20.октобра, то је идеално ницање било, посијано је у баш, баш суво земљиште, али је пало неких 25 литра кише, али је идеално ницање било, што смо очекивали да ће бити неједнако, тако да кажем природа је чудо", навео је Амајлије Драго Томић.
Посљедњих неколико дана у Семберији су свакодневне обилније падавине. Киша коју су пољопривредници толико ишчекивали сада посао успорава, али дугорочно се надају да ће управо то бити кључно за квалитетан род.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму