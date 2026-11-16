Потпредсједници Гвозденова, Букејловићева и Чубриловић

Аутор:АТВ редакција
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Народна скупштина Републике Српске ће у 12. сазиву имати четири потпредсједника, одлучено је на данашњем засједању. Потпредсједници Скупштине у наредном периоду биће Сњежана Гвозден, Нина Букејловић и Недељко Чубриловић.
Нина Букејловић је изабрана на приједлог СНСД-а као потпредсједник Скупштине из реда бошњачког народа, док ће Гвозденова ће бити потпредсједник из реда хрватског народа
.
Чубриловић, који је лидер ДЕМОС-а, раније је био предсједник Народне скупштине изабран је за потпредсједника из реда српског народа испред партија владајуће коалиције.
Опозиција на данашњем засједању није предложила кандидата за потпредсједника који припада највећој опозиционој партији у Скупштини.
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