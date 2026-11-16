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Потпредсједници Гвозденова, Букејловићева и Чубриловић

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АТВ редакција
16.11.2026 14:36

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Потпредсједници Народне скупштине Републике Српске у наредном периоду биће Сњежана Гвозден, Нина Букејловић и Недељко Чубриловић, сазнаје Срна.
Фото: Srna

Народна скупштина Републике Српске ће у 12. сазиву имати четири потпредсједника, одлучено је на данашњем засједању. Потпредсједници Скупштине у наредном периоду биће Сњежана Гвозден, Нина Букејловић и Недељко Чубриловић.

Нина Букејловић је изабрана на приједлог СНСД-а као потпредсједник Скупштине из реда бошњачког народа, док ће Гвозденова ће бити потпредсједник из реда хрватског народа

.

Чубриловић, који је лидер ДЕМОС-а, раније је био предсједник Народне скупштине изабран је за потпредсједника из реда српског народа испред партија владајуће коалиције.

Опозиција на данашњем засједању није предложила кандидата за потпредсједника који припада највећој опозиционој партији у Скупштини.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

потпредсједник НС РС

Република Српска

Недељко Чубриловић

Сњежана Гвозден

Нина Букејловић

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