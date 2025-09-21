Светиње окупљају српски народ на Косову и Метохији, предаје нема

Извор:
АТВ
21.09.2025
19:15
Светиње нас чувају, прича народ на сјеверу Косовске Митровице. Срби су тамо окупљени при цркви Светог великомученика Димитрија. Управо из порте цркве поглед се пружа на град. Некада су овдје већином живјели Срби, а данас се њихов живот свео само на сјевер Косовске Митровице. Ту се вијоре српске заставе.
''Српске институције које су овдје постојале оне су све угашене и протјеране, остала је Српска православна црква са својим народом, тако да сва дешавања се дешавају управо у порти наших цркви и наших манастира. Народ осјећа ту једно јединство, слогу, јер као што нам је Свети Сава оставио само слога Србина спашава у крсту у вјери'', рекао је протојереј Радослав Јанковић, свештеник у Косовској Митровици.
Вријеме је, кажу, да то Срби истински схвате. Слога и јединство потребнији су им него икад. А српском народу на Косову и Метохији, кроз вијекове, никад није било лако. Тешко је и данас.
''У Косовској Митровици ове 2025. године претпостављамо да има око 20.000 Срба. Протеклих 2-3 године један знатан број је исељен, расељен, морао је да напусти јер су наступила одређена хапшења и проблеми за њихове породице, гдје су неки људи мирно протестовали на одређеним скуповима да израже своје незадовољство, и ако су виђени, онда су они ухапшени'', казао је протојереј Радослав Јанковић.
Слично је и 50-ак километара даље у Грачаници надомак Приштине. Тамо се осим у светињама, Срби окупљају и у Дому културе. Поносно истичу, упркос свим проблемима, чувају културни идентит српског народа јужно од Ибра.
''Пошто на сјеверу постоје четири српске општине, а јужно од Ибра функционише само овај дом културе. Ми не покривамо само Грачаницу и околину него смо се усредсредили на све српске енклаве које постоје у Метохији – Призрен, Суву Реку, Ораховац, Гораждевац, Осејане и тако даље. Трудимо се да се и ти људи широм Косова и Метохије осјете као достојни грађани Србије'', казао је Небојша Јефтић, у Дому културе, Грачаница.
Испред Дома културе у Грачаници је и симбол страдања Срба на Косову и Метохији од 1999. године до данас. Од укупно 1.300 несталих за 500 Срба још се трага. И због тога су овдје постављене њихове фотографије са именима.
Умјесто великих ријечи, овај споменик говори о боли и сјећању које не пролази. То је мјесто које не дозвољава да се заборави и тихо поставља питања на која још нема одговора. А док чекају бројне одговоре, неки су, због своје сигурности, спаковали кофере и отишли. Срби који су остали на Косову и Метохији сваки дан се боре за опстанак. Чувају духовно и културно-историјско насљеђе српског народа. То је кажу част и обавеза. Срби су овдје, вјековима, своји на своме. И биће. Предаје нема.
