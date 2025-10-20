Logo

Боинг излетио с писте, ударио у возило па завршио у мору

20.10.2025

07:25

Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei
Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Два радника обезбјеђења погинула су рано јутрос на Међународном аеродрому у Хонг Конгу, када је теретни авион Боинг 747, који је долетио из Дубаија, излетио с писте и ударио у патролно возило аеродрома, гурнувши га у море.

И авион је потом завршио у води и дјелимично потонуо, а сви чланови посаде, њих четворо, успјели су да се безбједно евакуишу, пренио је Ројте

Несрећа се догодила око 3.50 часова по локалном времену (19.50 GMT), потврдила је управа аеродрома.

Један страдао на лицу мјеста, други умро у болници

– Један припадник обезбјеђења преминуо је на лицу мјеста, док је други подлегао повредама у болници – изјавио је Стивен Јиу, директор операција Аеродромске управе Хонг Конга.

Према његовим ријечима, патролно возило се кретало дозвољеном рутом, изван ограде писте, те није прекорачило овлашћења.

– Возило није ушло на писту, нити је прекорачило границе зоне. Авион је изненада скренуо лијево након слијетања и ударио у њега, што није уобичајена путања – навео је Јиу.

Авион се преполовио и потонуо – посада се спасила

Боинг 747 турског теретног превозника ACT Airlines, који је летио у име компаније Emirates, завршио је у мору и дјелимично потонуо након слијетања.

Сви чланови посаде, њих четворо, успјели су да се безбједно евакуишу и превезени су у болницу ради прегледа.

Према видео-снимцима, реп авиона је потпуно откинут, док је предњи дио испод кокпита тешко оштећен.

Без позива у помоћ и без техничких проблема

Шеф истраге у Управи за истраге авионских несрећа Хонг Конга, Ман Ка-Чаи, потврдио је да контрола летења није примила никакав позив у помоћ прије несреће.

На снимку комуникације с пилотом, објављеном на сајту LiveATC.net, не помињу се технички проблеми током приласка писти.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили

– Нисмо добили ниједан сигнал о невољи – потврдио је и технички шеф Одјељења за цивилно ваздухопловство Весли Јанг.

Аеродром дијелом затворен, летови теку нормално

Хонконшка Дирекција цивилног ваздухопловства потврдила је да је авион скренуо са сјеверне писте након слијетања и завршио у мору.

Рад на сјеверној писти привремено је обустављен због безбједносних провјера, док јужна и централна писта раде без прекида.

пљачка лувр

Свијет

Појавио се снимак пљачке музеја Лувр

– Не очекујемо веће поремећаје у више од 1.000 дневних летова – изјавио је Јиу.

Подршка породицама погинулих

Аеродромска управа најавила је пуну подршку породицама страдалих радника, који су, како је наведено, на аеродрому радили седам, односно дванаест година.

– Ово је трагичан губитак за цијелу нашу заједницу. Сви смо дубоко потресени – саопштено је из управе аеродрома.

Ријетке несреће на једном од најпрометнијих аеродрома свијета

Tramp- Zelenski-2392025

Свијет

Трамп наводно поручио Зеленском: "Прихвати услове Путина или ћеш бити уништен"

Иако је Међународни аеродром у Хонг Конгу један од најпрометнијих на свијету, смртоносне авионске несреће изузетно су ријетке.

Посљедња велика трагедија догодила се 1999. године, када је авион компаније China Airlines слијетао током тајфуна – тада су погинуле најмање двије особе, а више од 200 је повријеђено.

