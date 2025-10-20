Боинг излетио с писте, ударио у возило па завршио у мору

20.10.2025
07:25
Коментари:0
Два радника обезбјеђења погинула су рано јутрос на Међународном аеродрому у Хонг Конгу, када је теретни авион Боинг 747, који је долетио из Дубаија, излетио с писте и ударио у патролно возило аеродрома, гурнувши га у море.
И авион је потом завршио у води и дјелимично потонуо, а сви чланови посаде, њих четворо, успјели су да се безбједно евакуишу, пренио је Ројте
Несрећа се догодила око 3.50 часова по локалном времену (19.50 GMT), потврдила је управа аеродрома.
– Један припадник обезбјеђења преминуо је на лицу мјеста, док је други подлегао повредама у болници – изјавио је Стивен Јиу, директор операција Аеродромске управе Хонг Конга.
Tragic Crash at Hong Kong International Airport: Cargo Plane Skids Off Runway into Sea— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) October 20, 2025
Heartbreaking news from HKIA: At around 3:50 AM local time on Oct 20, Emirates cargo flight EK9788—a Boeing 747-400F operated by Turkish carrier ACT Airlines—skidded off the north runway… pic.twitter.com/BTb9Dd727w
Према његовим ријечима, патролно возило се кретало дозвољеном рутом, изван ограде писте, те није прекорачило овлашћења.
– Возило није ушло на писту, нити је прекорачило границе зоне. Авион је изненада скренуо лијево након слијетања и ударио у њега, што није уобичајена путања – навео је Јиу.
Боинг 747 турског теретног превозника ACT Airlines, који је летио у име компаније Emirates, завршио је у мору и дјелимично потонуо након слијетања.
Сви чланови посаде, њих четворо, успјели су да се безбједно евакуишу и превезени су у болницу ради прегледа.
❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025
Према видео-снимцима, реп авиона је потпуно откинут, док је предњи дио испод кокпита тешко оштећен.
Шеф истраге у Управи за истраге авионских несрећа Хонг Конга, Ман Ка-Чаи, потврдио је да контрола летења није примила никакав позив у помоћ прије несреће.
На снимку комуникације с пилотом, објављеном на сајту LiveATC.net, не помињу се технички проблеми током приласка писти.
Фудбал
Фудбалеру (18) обећали нови клуб, па га брутално убили
– Нисмо добили ниједан сигнал о невољи – потврдио је и технички шеф Одјељења за цивилно ваздухопловство Весли Јанг.
Хонконшка Дирекција цивилног ваздухопловства потврдила је да је авион скренуо са сјеверне писте након слијетања и завршио у мору.
Рад на сјеверној писти привремено је обустављен због безбједносних провјера, док јужна и централна писта раде без прекида.
Свијет
Појавио се снимак пљачке музеја Лувр
– Не очекујемо веће поремећаје у више од 1.000 дневних летова – изјавио је Јиу.
Аеродромска управа најавила је пуну подршку породицама страдалих радника, који су, како је наведено, на аеродрому радили седам, односно дванаест година.
– Ово је трагичан губитак за цијелу нашу заједницу. Сви смо дубоко потресени – саопштено је из управе аеродрома.
Ријетке несреће на једном од најпрометнијих аеродрома свијета
Свијет
Трамп наводно поручио Зеленском: "Прихвати услове Путина или ћеш бити уништен"
Иако је Међународни аеродром у Хонг Конгу један од најпрометнијих на свијету, смртоносне авионске несреће изузетно су ријетке.
Посљедња велика трагедија догодила се 1999. године, када је авион компаније China Airlines слијетао током тајфуна – тада су погинуле најмање двије особе, а више од 200 је повријеђено.
Најновије
Најчитаније
07
25
07
25
07
24
07
21
07
19
Тренутно на програму