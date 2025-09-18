САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

Извор:
Танјуг
18.09.2025
22:25
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе уложиле су данас вето на нацрт резолуције Савјета безбједности Уједињених нација којим се захтијева моментални, безусловни и трајни прекид ватре у Појасу Газе и захтијева да Израел укине сва ограничења на испоруку хуманитарне помоћи у палестинску енклаву.
У тексту резолуције коју је саставило 10 чланица СБ УН такође се захтијева тренутно, безусловно и достојанствено ослобађање свих израелских талаца које држи Хамас.
За усвајање је гласало 14 од 15 земаља чланица СБ УН, а ово је био шести пут да САД уложе вето на сличан приједлог о заустављању рата у Гази.
Најновије
Најчитаније
22
39
22
36
22
33
22
25
22
24
Тренутно на програму