САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе

Танјуг

18.09.2025

22:25

САД уложиле вето на Нацрт резолуције СБ УН о окончању рата у Појасу Газе
Фото: Танјуг/АП

Сједињене Америчке Државе уложиле су данас вето на нацрт резолуције Савјета безбједности Уједињених нација којим се захтијева моментални, безусловни и трајни прекид ватре у Појасу Газе и захтијева да Израел укине сва ограничења на испоруку хуманитарне помоћи у палестинску енклаву.

У тексту резолуције коју је саставило 10 чланица СБ УН такође се захтијева тренутно, безусловно и достојанствено ослобађање свих израелских талаца које држи Хамас.

За усвајање је гласало 14 од 15 земаља чланица СБ УН, а ово је био шести пут да САД уложе вето на сличан приједлог о заустављању рата у Гази.

