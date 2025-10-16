Трамп: Саопштићу резултате

16.10.2025
17:42
Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је на свом налогу на друштвеној мрежи Истина да разговара са руским колегом Владимиром Путином.
- Тренутно разговарам са предсједником Путином. Разговор је у току, дуг је и ја ћу извијестити о садржају, као и предсједник Путин, након његовог завршетка - написао је Трамп.
Почео је телефонски разговор америчког и руског председника, Доналда Трампа и Владимира Путина, саопштио је Си-Би-Ес, позивајући се на званичника Бијеле куће.
Претходно је новинар телевизије Арон Наваро написао на друштвеној мрежи Икс да је неименовани званичник Бијеле куће саопштио да је разговор двојице лидера у току.
Амерички портал "Аксиос", позивајући се на извор, јавио да ће двојица лидера разговарати телефоном.
Према наводима извора, тема разговара биће сукоб у Украјини.
Разговор се одржава уочи доласка Владимира Зеленског у Вашингтон, гдје ће, како је сам Трамп раније изјавио, тражити ракете "томахавк".
