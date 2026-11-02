Milijarder ulaže 20 miliona dolara u neobičan biznis: Jedna životinja može da vrijedi do 20.000 dolara

Nestašica na svjetskom tržištu otvorila je prostor za neobičan, ali izuzetno unosan posao. Američki milijarder Džo Lonsdejl, jedan od osnivača tehnološke kompanije Palantir, podržao je projekat koji bi mogao da promijeni način na koji se medicinske laboratorije snabdijevaju životinjama za istraživanja.

Ipak, investicija vrijedna milione dolara već je izazvala ozbiljne kontroverze i protivljenje lokalnog stanovništva.

Investiciona kompanija 8VC, koju je osnovao Lonsdejl, uložila je 20 miliona dolara u američko novoosnovano preduzeće (startap) Safer Hjuman Medisin (Safer Human Medicine – SHM), koje planira uzgoj oko 30.000 majmuna namijenjenih biomedicinskim istraživanjima, prenosi Telegraf.

Kako prenosi Forbs Crna Gora, kompanija je od osnivanja 2023. godine prikupila ukupno 28 miliona dolara, a najveći dio kapitala obezbijedila je upravo Lonsdejlova investiciona firma.

Iza projekta stoji Džim Harknes, dugogodišnji stručnjak za istraživanja na životinjama, koji smatra da je nestašica primata postala jedan od najvećih problema američke farmaceutske industrije.

Cijena skočila sa 3.000 na 20.000 dolara

Poslovna računica zasniva se na ogromnoj razlici između ponude i potražnje.

Kina je 2020. godine obustavila izvoz primata za istraživanja, a prethodno je obezbjeđivala približno 60 odsto majmuna korišćenih u američkim biomedicinskim laboratorijama.

Američki istraživački centri potom su se okrenuli drugim dobavljačima, uključujući Kambodžu, ali su dodatna ograničenja i slučajevi ilegalne trgovine još više otežali snabdijevanje.

Posljedice su se brzo odrazile na cijene. Životinje koje su prije nekoliko godina koštale približno 3.000 dolara dostizale su cijenu od čak 20.000 dolara po jedinki. Takav rast privukao je pažnju investitora koji u nestašici vide priliku za razvoj domaćeg lanca snabdijevanja.

Projekat od 270 miliona dolara naišao na otpor

Kompanija SHM prvobitno je planirala izgradnju velikog centra za uzgoj primata u Bejnbridžu, u američkoj saveznoj državi Džordžiji. Projekat je podrazumijevao ulaganje od oko 270 miliona dolara u lokalnu ekonomiju i otvaranje približno 263 radna mjesta.

Lokalne vlasti su krajem 2023. godine podržale investiciju paketom podsticaja, uključujući zemljište i poreske olakšice. Međutim, planovi su naišli na snažno protivljenje stanovnika i organizacija za zaštitu životinja, među kojima je i PETA.

Nakon protesta, lokalna razvojna agencija povukla se iz sporazuma, što je dovelo do sudskog spora.

Planirani objekat u Džordžiji još nije počeo sa radom, a kompanija nije preuzela vlasništvo nad predviđenim zemljištem.

U međuvremenu, SHM je započeo poslovanje na Floridi, gdje je kupio postojeći objekat za smještaj i karantin životinja, uložio dodatna sredstva i obezbijedio prve klijente.

Kontroverzna prošlost osnivača

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je profesionalna prošlost osnivača kompanije, Džima Harknesa. On je ranije bio operativni direktor kompanije Envigo, koja se bavila uzgojem životinja za naučna istraživanja.

U jednom od njenih objekata u Virdžiniji američke vlasti utvrdile su ozbiljna kršenja propisa o dobrobiti životinja, uključujući neadekvatnu veterinarsku njegu i loše uslove držanja pasa.

Više od 4.000 biglova oduzeto je iz objekta, dok je matična kompanija Enviga kasnije priznala krivicu i platila ukupno 35 miliona dolara kazni i poravnanja. Harknes nije bio krivično optužen u tom slučaju.

Da li će tehnologija promijeniti ovaj posao?

Uprkos rastu potražnje za laboratorijskim primatima, budućnost ovakvih projekata nije sasvim izvjesna.

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) otvorila je mogućnost šire primjene alternativnih metoda ispitivanja, uključujući računarske simulacije i tehnologiju takozvanih organa na čipu.

Ove metode mogle bi da smanje potrebu za korišćenjem životinja u pojedinim fazama razvoja lijekova.

Ipak, farmaceutska industrija se i dalje oslanja na istraživanja na primatima, naročito prilikom ispitivanja složenih terapija i procjene njihove bezbjednosti.

Lonsdejl smatra da je obezbjeđivanje pouzdanog domaćeg snabdijevanja važno za razvoj novih lijekova, uz poštovanje strogih standarda zaštite životinja.

Za investitore je računica jasna: ograničena ponuda, visoke cijene i potražnja farmaceutske industrije stvaraju tržišnu priliku. Međutim, sudski sporovi, protivljenje javnosti i razvoj alternativnih tehnologija pokazuju da ostvarivanje planova neće biti jednostavno.