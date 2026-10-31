Gejts o AI: Na ovim poljima neće uspjeti, dominiraće ljudi

Pitanje više nije samo koje poslove vještačka inteligencija može da automatizuje, već i u kojim oblastima će ljudska stručnost i dalje biti neophodna.

Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts već godinama govori o tome kako bi razvoj AI-ja mogao da utiče na tržište rada i koje bi aktivnosti mogle da ostanu u rukama ljudi.

Među oblastima koje se povezuju sa njegovim razmišljanjima o budućnosti rada izdvajaju se programiranje, biologija i energetika, dok je profesionalni sport primer aktivnosti u kojoj ljudi neće željeti da zamijene ljudske učesnike mašinama, piše Bizlajf..

Zašto bismo i dalje željeli da gledamo ljude?

Tokom gostovanja u emisiji „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Gejts je govorio o tome da će računari vremenom moći da obavljaju sve veći broj zadataka, ali da tehnološka mogućnost ne znači automatski i ljudsku želju da im prepustimo baš sve.

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"Uzmimo, na primjer, bejzbol. Nećemo željeti da gledamo računare kako igraju bejzbol”, rekao je Gejts.

Njegova poenta odnosi se na razliku između onoga što tehnologija može da uradi i onoga što ljudi žele da iskuse. U sportu dio vrijednosti čine ljudska vještina, neizvjesnost takmičenja, emocije i priče koje prate sportiste. Čak i kada bi mašine mogle da nadmaše ljude u određenim disciplinama, to ne bi nužno značilo da bi publika željela da ih gleda umjesto njih.

Gejts je istovremeno ukazao na mogućnost da automatizacija u budućnosti značajno promijeni proizvodnju, transport i poljoprivredu, oblasti u kojima bi računari i roboti mogli da preuzmu sve veći dio operativnih zadataka.

Četiri oblasti u fokusu

Programiranje je već pod uticajem AI alata koji mogu da generišu kod, otkrivaju greške i ubrzavaju razvoj softvera. To, međutim, ne znači da će ljudski programeri postati nepotrebni. Razumijevanje problema, osmišljavanje sistema, provjera rezultata i donošenje tehničkih odluka i dalje su važni dijelovi posla. Uloga programera mogla bi da se promijeni, uz veći naglasak na nadzoru i upravljanju AI alatima.

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Biologija je oblast u kojoj vještačka inteligencija može da ubrza analizu velikih skupova podataka, istraživanje proteina i razvoj novih terapija. Ipak, naučno istraživanje podrazumijeva i eksperimente, tumačenje rezultata i provjeru hipoteza u stvarnim uslovima. AI može da pomogne naučnicima, ali njeni rezultati zahtijevaju stručnu procjenu.

Energetika se suočava sa složenim izazovima koji uključuju proizvodnju i distribuciju energije, razvoj novih tehnologija i upravljanje infrastrukturom. AI već može da pomogne u predviđanju potrošnje, optimizaciji elektroenergetskih mreža i održavanju sistema. Međutim, fizička infrastruktura, bezbednost i odluke o dugoročnim ulaganjima zahtijevaju kombinaciju tehnologije i ljudske odgovornosti.

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Profesionalni sport razlikuje se od ostalih oblasti jer njegova vrijednost nije samo u rezultatu. Publika prati ljudske sposobnosti, rivalstva, neizvjesnost i emocionalne reakcije takmičara. AI može da unapredi analizu igre, trening i strategiju, ali teško je pretpostaviti da će želja da se gledaju ljudi kako se takmiče jednostavno nestati.

Ove oblasti zato ne treba posmatrati kao sigurna utočišta od automatizacije. Prije će biti riječ o poslovima u kojima će se mijenjati način rada, dok će ljudsko znanje, procjena ili samo prisustvo ostati važni.