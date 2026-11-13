Veliki pad Majkrosofta izazvao ogromne probleme

Majkrosoft pokušava otkloniti veliki globalni prekid rada koji je u četvrtak, 12. novembra, zahvatio nekoliko njegovih najpoznatijih usluga.

Problemi s povezivanjem pogodili su Autluk, Tims i alat vještačke inteligencije Kopilot, a poteškoće su zabilježene i u sklopu paketa Majkrosoft 365, koji brojne kompanije širom svijeta koriste za svakodnevni rad.

Korisnici su prijavljivali probleme u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu i Singapuru, piše BBC.

Prema podacima stranice Daundetektora, koja prati prijave korisnika o prekidima rada internetskih usluga, broj prijava problema s Autlukom dostigao je gotovo 140.000 oko 18 sati po GMT-u.

Prema dostupnim informacijama, nema naznaka da je prekid izazvao kibernetički napad. Majkrosoft je saopštio da su pojedini serveri neočekivano postali nedostupni, zbog čega je došlo do dodatnog opterećenja preostalih sistema.

"Cijenimo strpljenje naših korisnika dok radimo na tome da što prije obnovimo usluge", poručio je portparol Majkrosofta.

Kompanija je putem društvene mreže Iks izvještavala o napretku u otklanjanju problema, ali je upozorila da bi se pojedine usluge koje su ponovo proradile mogle suočiti s novim prekidima.

Poteškoće su korisnicima mogle onemogućiti pristup određenim datotekama i podacima iz kalendara. Iz Microsofta su naveli da su razmjena poruka i internetski sastanci uglavnom funkcionisali, dok Kopilot nije radio očekivano.

Problemi su se odrazili i na druge kompanije koje koriste Majkrosoftovu infrastrukturu, među kojima su pružaoci usluga vještačke inteligencije Antropik i OpenAI. Kompanija OpenAI, koja stoji iza Čet Dži Pi Tija, saopštila je da istražuje probleme s povezivanjem na Majkrosoftove usluge zbog kojih pojedini alati nisu funkcionisali kako je predviđeno.

Šta se dogodilo i koliko su ozbiljne posljedice?

Globalni prekid rada trajao je više od 10 sati, a razmjeri problema ponovo su otvorili pitanje koliko je savremeno poslovanje zavisno od nekoliko velikih tehnoloških kompanija.

Iz Majkrosofta su pojasnili da nije riječ o hakerskom napadu, već o problemima s infrastrukturom. Nakon što je dio servera neočekivano prestao raditi, preostali sistemi našli su se pod dodatnim opterećenjem.

Kompanija je u početku izvještavala o napretku u rješavanju problema, ali je kasnije upozorila da oporavak pojedinih usluga ne znači da su sve poteškoće otklonjene.

Majkrosoftove aplikacije koristi više od 400 miliona ljudi, dok se njegovim alatima za poslovanje i AI služe brojne najveće svjetske kompanije.

U pojedinim državama građanima je savjetovano da ne dolaze na radna mjesta zbog poteškoća u funkcionisanju digitalnih sistema.

Stručnjak za kibernetičku bezbjednost Try Hant upozorio je na značaj Majkrosoftove infrastrukture za funkcionisanje interneta i svakodnevnih poslovnih aktivnosti, prenosi "Radiosarajevo".

"Majkrosoft je dio kičme interneta. Ovo što se sada ne mogu dogovoriti termini, potvrditi onlajn kupovine i pristupiti važnim podacima i informacijama pokazuje koliko je bitno da kompanije imaju rezervne planove", rekao je Hant.

Pol Spein iz kompanije Gorila Tehnolodži ocijenio je da je riječ o ozbiljnom propustu koji je velikom broju kompanija praktično oduzeo cijeli radni dan.

"Ovaj globalni pad pokazuje nevjerovatnu nesposobnost zbog koje su velike kompanije praktično izgubile jedan cijeli radni dan", poručio je Spein.