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Problemi sa Majkrsoftom, hiljade korisnika ostalo bez servera

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АТВ редакција
12.11.2026 22:33

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Majkrsoft
Foto: pexels/Davide Comunian

Široko rasprostranjen kvar pogodio je "Majkrosoftove" servise, uključujući "Majkrosoft 365" i "Autluk", a tehnološki gigant je saopštio da radi na rješavanju problema sa serverima koji su nedostupni hiljadama korisnika.

Blizu 130.000 korisnika prijavilo je probleme u pristupu "Autluku" na sajtu "Daundetektor".

Hiljade ljudi prijavilo je probleme sa "Majkrosoftovom" aplikacijom za razmjenu poruka na radnom mjestu "Tims", kao i sa asistentom "Kopajlot".

Većina prijava je iz SAD, ali su problemi detektovani i u drugim regijama, prenio je AP.

"Majkrosoft" je saopštio da je svjestan da korisnici imaju problema sa pristupom svojoj elektronskoj pošti i drugim servisima i dodao da je pokrenuo istragu o poremećajima, prenosi Srna.

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Kompanija je kasnije objavila da je preuzela mjere za zaštitu svojih servera i da radi na preusmjeravanju saobraćaja sa servera koji su postali nedostupni.

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majkrosoft

tehnologija

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