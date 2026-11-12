Problemi sa Majkrsoftom, hiljade korisnika ostalo bez servera

Autor:ATV redakcija
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Široko rasprostranjen kvar pogodio je "Majkrosoftove" servise, uključujući "Majkrosoft 365" i "Autluk", a tehnološki gigant je saopštio da radi na rješavanju problema sa serverima koji su nedostupni hiljadama korisnika.
Blizu 130.000 korisnika prijavilo je probleme u pristupu "Autluku" na sajtu "Daundetektor".
Hiljade ljudi prijavilo je probleme sa "Majkrosoftovom" aplikacijom za razmjenu poruka na radnom mjestu "Tims", kao i sa asistentom "Kopajlot".
Većina prijava je iz SAD, ali su problemi detektovani i u drugim regijama, prenio je AP.
"Majkrosoft" je saopštio da je svjestan da korisnici imaju problema sa pristupom svojoj elektronskoj pošti i drugim servisima i dodao da je pokrenuo istragu o poremećajima, prenosi Srna.
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Kompanija je kasnije objavila da je preuzela mjere za zaštitu svojih servera i da radi na preusmjeravanju saobraćaja sa servera koji su postali nedostupni.
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