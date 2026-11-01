Glumac preminuo prije 23 godine, udovica mu se i dalje redovno obraća: „Razgovaram s njim svakog dana“

Udovica glumca Džona Ritera, glumica Ejmi Jazbek, otkrila je da i više od dvije decenije nakon njegove smrti svakodnevno razgovara sa pokojnim suprugom.

Jazbek (64) ispričala je da mu se i dalje redovno obraća, kao da je još uvijek dio njenog svakodnevnog života, prenose svjetski mediji.

„Još uvijek razgovaram sa Džonom. Stalno mu se obraćam... Razgovaram s njim svakog dana“, rekla je glumica.

Otkrila je i da ona i Riterovo troje djece iz prvog braka često dijele trenutke za koje vjeruju da bi pokojni glumac posebno uživao u njima. Riječ je, kako je objasnila, o situacijama poput pojavljivanja nekog novog komičara ili prizora fizičke komedije.

Takvi trenuci daju im osjećaj da je Riter i dalje „sa njima ili pored njih“.

Govoreći o gubitku supruga, Jazbek je istakla da joj posebno nedostaje mogućnost da ga posmatra kao oca njihove djece.

„To obuhvata sve. Njegovu ljudskost, njegovu komediju, njegovu empatiju, njegovu frustraciju svijetom“, kazala je ona, prenosi „Njujork post“.

Riter je sa prvom suprugom Nensi Morgan, s kojom je bio u braku od 1977. do 1996. godine, dobio sinove Džejsona (46) i Tajlera (41) te kćerku Karli (44).

Sa Ejmi Jazbek dobio je sina Noa (27), a vjenčali su se 1999. godine, godinu dana nakon njegovog rođenja.

Glumica je otkrila i da bi Riteru posebno smetalo kada bi neko nepravedno postupao prema njihovoj djeci.

Džon Riter preminuo je 11. septembra 2003. godine, u 55. godini, nakon što se srušio na snimanju serije „8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter“, koju je emitovala televizijska mreža Ej-Bi-Si.

Uzrok smrti bila je disekcija aorte, rijetko, ali po život opasno stanje kod kojeg dolazi do oštećenja unutrašnjeg sloja aorte, glavne arterije koja odvodi krv iz srca.

Samo nekoliko sedmica nakon njegove smrti, Jazbek je osnovala Fondaciju Džon Riter za zdravlje aorte, s ciljem podizanja svijesti o ovom stanju i sprečavanja sličnih tragedija.

„Nasljeđe je održavanje njegove porodice živom“, rekla je Jazbek 2023. godine.

Ona i članovi Riterove porodice i danas čuvaju uspomenu na glumca, između ostalog, i kroz zajedničku grupnu prepisku.