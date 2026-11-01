Miljana Kulić imala saobraćajku sa sinom Željkom

Prošle noći, Miljana Kulić vratila se u rijaliti „Elita“, budući da u ugovoru ima stavku da redovno viđa sina Željka, ali je po samom ulasku šokirala sve cimerke i cimere.

Naime, Miljana je otkrila da je na putu doživjela saobraćajnu nezgodu dok je kolima bila porodično sa majkom Marijom Kulić i malim Željkom.

Nakon što se vijest proširila Bijelom kućom, Ivan Marinković, otac dječaka, odmah je skočio i bio vidno zabrinut za njegovo stanje.

„Pitao sam Miljanu kakvu je nezgodu imala, saobraćajnu smo imale, ona i Marija“, rekao je Ivan.

Ubrzo nakon toga, Miljana je potvrdila u “pušionici“ vijest o saobraćajnoj nezgodi.

Miljana je rekla da je dijete dobro, te da nema potrebe za brigu, prenosi Republika.rs