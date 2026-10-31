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Jelena Karleuša se vratila na Instagram!

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31.10.2026 14:55

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JK Jelena Karleuša
Foto: Iks/Jelena Karleuša

Jelena Karleuša ponovo je aktivna na Instagramu, gdje je otvorila novi profil i pozvala svoje pratioce da je zaprate.

Pjevačica je tako napravila novi korak na društvenim mrežama nakon što je njen prvobitni nalog u više navrata bio ugašen.

Karleuša je na svom ranijem profilu imala čak 2,5 miliona pratilaca, a upravo je Instagram godinama bio jedna od platformi na kojima je redovno komunicirala sa publikom. Tamo je često objavljivala fotografije svojih modnih izdanja, atraktivne i provokativne autfite, ali i sadržaje iz privatnog i poslovnog života.

Јелена Карлеуша

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Njene objave nerijetko su privlačile veliku pažnju, a pjevačica je važila za jednu od najpraćenijih domaćih javnih ličnosti na ovoj društvenoj mreži. Ipak, nakon problema sa prethodnim nalogom, sada je odlučila da otvori novi profil i ponovo okupi svoju publiku na jednom mjestu.

- Veliki pozdrav svim mojim fanovima. Evo malo lijepih vijesti za vas. Zapratite novi insta nalog @jkentertainmentt - poručila je pop zvijezda u audio obraćanju fanovima na svojim mrežama.

Za sada na novom nalogu nema objavljenih fotografija ni snimaka, ali je Karleuša već pozvala korisnike da je zaprate. Zanimljivo je i da ona trenutno prati svega 60 profila, među kojima su i nalozi njenih ćerki Atine i Nike.

Ostaje da se vidi kada će pjevačica početi da objavljuje sadržaj i da li će se na novom profilu vratiti prepoznatljivim modnim kombinacijama i fotografijama kojima je ranije privlačila pažnju na Instagramu, prenosi Telegraf.

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Jelena Karleuša

Instagram

Pjevačica

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