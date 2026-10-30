Ovi poznati muškarci presadili su kosu: Nova frizura košta pravo bogatstvo

Transplantacija kose više nije tabu tema, pa poznati sve otvorenije govore o zahvatima, pokazuju rezultate i objavljuju fotografije iz klinika.

Gusta kosa za mnoge je simbol mladolikog izgleda, a pojedini muškarci sa javne scene spremni su da izdvoje ozbiljan novac kako bi ponovo imali frizuru kakvu pamte iz mlađih dana.

Transplantacija kose više nije tabu tema, pa poznati sve otvorenije govore o zahvatima, pokazuju rezultate i objavljuju fotografije iz klinika, piše „Ekspres“.

Među njima su muzičari, glumci, voditelji i sportisti. Neki su se odlučili za intervenciju u Sarajevu, drugi su pomoć potražili u Turskoj, Srbiji ili Hrvatskoj, a pojedini su o svom iskustvu govorili bez zadrške.

Frontmen „Zabranjenog pušenja“ Sejo Sekson, čije je pravo ime Davor Sučić, transplantaciju kose obavio je u Sarajevu u julu 2025. godine.

Sejo Sekson Instagram/printscreen

Odluku nije skrivao, a javnost je mogla da vidi i snimke povezane sa zahvatom. Njegov odlazak na transplantaciju privukao je pažnju upravo zato što je riječ o muzičaru kojeg publika decenijama poznaje po specifičnom izgledu.

Pjevač Osman Hadžić takođe je odlučio da riješi problem prorijeđene kose, i to u Sarajevu. Na zahvat ga je, kako je sam ispričao, nagovorio dugogodišnji prijatelj i frizer Samir Toskić.

„Uradio sam transplantaciju kose na nagovor mog dugogodišnjeg prijatelja i frizera Samira Toskića. Sve je prošlo u najboljem redu i sada imam kosu kao kada sam 1990. godine objavio svoj prvi album“, kazao je Hadžić ranije za medije.

Dragan Marinković Maca Instagram/printscreen

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca o transplantaciji je obavijestio pratioce na društvenim mrežama u maju 2022. godine. Objavio je fotografije na kojima je potpuno obrijane glave, sa iscrtanim linijama na tjemenu koje su označavale područje intervencije. Na jednoj od fotografija držao je u rukama svoju ošišanu kosu.

U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu poručio je:

„Za neke stvari nikad nije kasno, za ove nikad nije rano.“

Maca je kasnije govorio da je transplantirao prednji dio kose i da je zadovoljan rezultatom. Isticao je i da šamponi i ampule ne mogu učiniti da kosa ponovo izraste tamo gdje je nema, dok transplantaciju smatra trajnim rješenjem.

Srpski fudbaler Nemanja Gudelj transplantaciju kose obavio je u Turskoj. Nakon zahvata pokazao je rezultate i fotografije prije i poslije, ne skrivajući zadovoljstvo promjenom.

„Sa oduševljenjem sa vama dijelim rezultate moje transformacije kose! Prije devet mjeseci povjerio sam doktoru svoju transplantaciju kose i rezultati su nevjerovatni“, napisao je Gudelj uz objavu.

Hrvatski pjevač Toni Cetinski takođe je javno pokazao da se odlučio za transplantaciju kose. Fotografije iz ordinacije objavljivao je na društvenim mrežama, a posebno je naglasio da zbog zahvata nije morao da putuje izvan Hrvatske.

Toni Cetinski Instagram/printscreen

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a pjevač se i tokom samog procesa šalio na svoj račun.

Crnogorski pjevač Bojan Marović o problemu gubitka kose govorio je otvoreno, a mediji su pisali da je transplantaciji pristupio dva puta.

Prema tim navodima, prvi pokušaj nije donio rezultat kakav je očekivao, pa se odlučio za novi zahvat u jednoj sarajevskoj klinici.

Bojan Marović Instagram/printscreen

Glumac i voditelj Milan Kalinić takođe je govorio o problemu gubitka kose i odluci da se podvrgne transplantaciji. Spominjao je da mu je zahvat pomogao da riješi ono što ga je mučilo, a njegovo ime našlo se među poznatima koji su se odlučili za ovaj estetski postupak.

Muzičar Samir Ćeremida Ćera, poznatiji kao Ćera, transplantaciju kose obavio je 2019. godine, o čemu su tada izvještavali mediji. I on se našao među javnim ličnostima koje su odlučile da promijene izgled uz pomoć savremenih metoda presađivanja kose.

U medijskim pregledima poznatih muškaraca koji su se odlučili za transplantaciju spominjali su se i glumac Branislav Lečić te pjevač Danijel Alibabić. Ipak, za njih nema toliko detaljnih javnih izjava i fotografija samog postupka kao za neke od njihovih kolega.

S druge strane, za pjevača Sašu Kovačevića mediji su pisali da je koristio PRP tretman, metodu koja podrazumijeva primjenu vlastite krvne plazme s ciljem podsticanja rasta kose. Za razliku od transplantacije, PRP ne podrazumijeva presađivanje folikula.

Na kraju, ono što mnoge najviše zanima jeste koliko su ovi tretmani pristupačni i koliko košta nova kosa.

Prema dostupnim podacima, transplantacija kose može koštati nekoliko hiljada maraka, a konačna cijena zavisi od metode i klinike. U domaćim klinikama cijene ovakvih zahvata kreću se od 990 evra, odnosno oko 1.935 KM, do približno 3.000 KM.

U Turskoj se cijene razlikuju u zavisnosti od klinike, metode i odabranog paketa, pa mogu iznositi od oko 2.390 do gotovo 6.000 evra, odnosno približno od 4.675 do 11.735 KM.

(Avaz)